Małgorzata Pieńkowska od lat związana jest z "M jak Miłość". Aktorka tak naprawdę stanowi człon produkcji od samego początku. Autentyczność serialowej Marysi sprawiła, że widzowie pokochali ją od pierwszego odcinka. Poza kamerami kobieta stawia przede wszystkim na naturalność, co można zobaczyć chociażby na jej profilu na Instagramie. Jakiś czas temu Pieńkowska podzieliła się z obserwatorami wyjątkowym zdjęciem, na którym pokazała się bez makijażu. Fani oszaleli.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek zradza kulisy makijażu na planie "M jak miłość". Wszystko już jasne

Małgorzata Pieńkowska w naturalnym wydaniu. Takiej jej nie zobaczycie w "M jak miłość"

Fani aktorki nie mogą uwierzyć, że ta ma 58 lat. Pieńkowska jest w świetnej formie, a najlepiej czuje się bez zbędnego makijażu. "Taki czas lubię. Wszystko robię wolno. Ale mi dobrze" - napisała aktorka pod zdjęciem na Instagramie, na którym uśmiechnięta pozuje w naturalnej odsłonie. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy z komplementami. "Pięknie pani wygląda. Pozdrawiam serdecznie", "Halo Marysia! Pięknie i naturalnie", "Jak zawsze urocza nasza z Warmii i Mazur. Pozdrawiam!" - pisali zachwyceni obserwatorzy pod zdjęciem.

Córka Małgorzaty Pieńkowskiej również była w "M jak miłość". Czemu zrezygnowała?

Ina Sobala, córka aktorki, przez jakiś czas także była częścią rodziny "M jak miłość". - Choć wspominam "Emkowe" czasy z dużą dozą sentymentu i ogromną sympatią do ludzi ją tworzących, cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem - wyznała w jednym wywiadzie. Aktorka po występach w serialu otrzymała sporo nowych propozycji. Sobala nie chciała grać przez całe życie w jednej produkcji, więc postanowiła zaryzykować i podjąć pracę w zupełnie nowych projektach. Co o aktorstwie córki uważa Pieńkowska? - Inka jeszcze o tym nie wie, bo jest młodziutka, śliczna i zdolna, ale aktorstwo to zawód okrutny dla kobiet - powiedziała swego czasu w rozmowie z "Vivą!". Wychodzi na to, że serialowa Marysia niezbyt cieszy się z tego, że córka poszła w jej ślady. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Pieńkowska z córką w "Dzień dobry TVN". Ina poszła w jej ślady. Przepiękna kobieta

Małgorzata Pieńkowska z córką Małgorzata Pieńkowska pokazała się bez makijażu. Gwiazda 'M jak miłość' zachwyca w wieku 58 lat. Fot. KAPiF.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!