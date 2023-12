Doda przechodzi bardzo intensywny czas w swoim życiu. Wydała nową płytę, koncertuje, a także pojawia się na wielkich wydarzeniach organizowanych przez różne stacje muzyczne. Niedługo zobaczymy ją podczas imprezy Sylwestrowa Moc Przebojów, która będzie także emitowana na antenie Polsatu. Oprócz tego jest w związku z Dariuszem Pachutem i choć mieli lepsze i gorsze chwile, to nadal mogą na sobie polegać. Teraz okazało się, że Dorota Rabczewska spełniła kolejne marzenie.

Doda spełniła swoje marzenie. Pochwaliła się fanom

Doda nie ukrywa, że kocha zwierzęta. W przeszłości miała psy, jednak odejście każdego z nich wywoływało u niej traumatyczne doświadczenia. Po śmierci Bestii w 2020 roku nie chciała już kolejnego czworonoga. Aż do teraz. Kilka tygodni temu poinformowała fanów, że po latach żałoby jest gotowa na kolejnego czworonoga. Poprosiła ich przy okazji, by dali jej znać, jeśli znają zwierzaki rasy shih tzu wymieszane z kundelkiem. Doda otrzymała mnóstwo zdjęć. "Całą noc śniły mi się psy. Ale zmieniam całkowicie plan. Wysłaliście mi tysiące zdjęć kundelków. I przerosło mnie to. One tak przypominają Bandziora i Bestię. 16 lat z nimi żyłam. Nie mogę mieć psa tak podobnego do nich. Muszę mieć innego psa" - mówiła na jednym z nagrań. Teraz okazuje się, że wybrała tego wymarzonego.

Na jej profilu na Facebooku pojawił się post, na którym widać małego psa. Zwierzak pozuje na kanapie, ma ciepłe ubranko. "Hello. I’m Wolfie" - przywitała się w jego imieniu Rabczewska. W komentarzach pojawiło się wiele słów zachwytów. "Śliczności. Witamy!", "Rośnij zdrowo, słodziaku", "Cudowny. Niech się zdrowo chowa" - to tylko przykładowe opinie fanów Dody. Zdjęcie nowego psa Dody, a także kadry z życia prywatnego piosenkarki, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sylwester Polsatu. Doda jedną z gwiazd

Jak już wspomnieliśmy, Doda pojawi się na sylwestrze organizowanym przez Polsat. Impreza odbędzie się w Chorzowie. Oprócz Doroty Rabczewskiej na scenie zobaczymy m.in. Piotra Kupichę oraz zespół Golec uOrkiestra. W wydarzeniu weźmie udział także Majka Jeżowska, która jest bardzo podekscytowana występem przed taką publicznością. Co powiedziała? Zajrzyjcie tutaj: Sylwester Polsatu. Doda będzie miała konkurencję? Po dziewięciu latach na scenę wraca uwielbiana wokalistka.

