Joanna Koroniewska to aktorka i prezenterka telewizyjna. Największą popularność przyniosła jej rola Małgorzaty w "M jak miłość". Należy do grona gwiazd, które pokazują się w sieci bez filtrów. Aktorka wiele razy udowadniała, że ma do siebie dystans i nie potrzebuje retuszu, aby czuć się pięknie. Nie tak dawno udostępniła w sieci filmik, na którym pokazywała stan swojego uzębienia w świetle ultrafioletowym. Jak się okazuje, nie wszyscy doceniają naturalną odsłonę Koroniewskiej. Jej wygląd postanowiła ocenić jedna z internautek. Więcej zdjęć Joanny Koroniewskiej znajdziesz na górze strony.

Kobieta użyła zdjęcia Joanny Koroniewskiej i skrytykowała jej wygląd

Jedna z internautek postanowiła zareklamować swoją działalność w sieci. Wykorzystała do tego wizerunek byłej gwiazdy "M jak miłość". Kobieta dodała fotografię Koroniewskiej i zamieściła pod nią długi opis. "Zdjęcia przedstawiają aktorkę, która otwarcie mówi, że nie czuje potrzeby korzystania z zabiegów estetycznych. Absolutnie tego nie neguję, bo to nasz indywidualny wybór" - czytamy we wpisie. Internautka postanowiła również krytycznie opisać wygląd aktorki. "Widzimy na zdjęciu dość głębokie bruzdy nosowo-wargowe, wiotką skórę, a także zaniki tkanki tłuszczowej" - czytamy. Kobieta napisała, że nasz wygląd to nie tylko geny i postanowiła wbić szpilę Koroniewskiej. Zasugerowała, że dbanie o skórę pozwoli uniknąć tak głębokich zmarszczek. Wściekła aktorka nie pozostawiła tego bez komentarza.

Joanna Koroniewska odpowiedziała na zarzuty internautki

"Żyj i daj żyć innym" - tak swoją wypowiedź rozpoczęła Joanna Koroniewska, która rozpisała się na temat zaistniałej sytuacji. "Jedna z was, zbulwersowana, przysłała mi dziś w nocy taką oto "reklamę" działalności pewnej pani. Rozumiem, że wzbudzam różne emocje - te pozytywne i negatywne. Przyzwyczaiłam się już do krytyki dotyczącej mojego wyglądu. Nadal pojąć nie mogę, jak bezkarnie, chamsko i publicznie można sugerować komuś, że nie dba o siebie wystarczająco, bo nie korzysta z "osiągnięć" medycyny estetycznej" - czytamy dalej. "Mam prawo wyglądać i starzeć się, tak jak chcę!" - zaapelowała zbulwersowana Joanna Koroniewska. Później aktorka zaznaczyła, że skieruje sprawę do sądu, chyba że kobieta zgłosi się do niej z przeprosinami. Co o tym myślicie?

Joanna Koroniewska Fot. @joannakoroniewska / Instagram

