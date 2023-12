Pamiętacie, jak Marianna Schreiber wystartowała w castingach do "Top Model"? Z programu dosyć szybko odpadła, ale jak widać, nie powstrzymało jej to przed rozpoczęciem kolejnych "projektów". Żona polityka PiS najwyraźniej bardzo chce zwrócić na siebie uwagę. Teraz ma zamiar spróbować swoich sił w czymś, co zdecydowanie różni się od modelingu. Clout MMA oficjalnie potwierdziło, że Marianna weźmie udział w nadchodzącej gali. Czy jej przeciwniczka będzie mieć waszym zdaniem jakieś szanse? Więcej zdjęć Marianny znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Pisarek podsumowała udział Fabijańskiego w Fame MMA. "Daje świetnie memy"

Marianna Schreiber zawalczy w oktagonie ze znaną dziennikarką

Żona polityka zmierzy się z... Moniką Laskowską, dziennikarką, która zasłynęła ze swoich prześmiewczych wywiadów z zawodnikami Fame MMA. Organizatorzy już teraz podkręcają emocje, nazywając występ Schreiber "najgłośniejszym debiutem roku". "Nie mogło zabraknąć walki kobiet! Marianna Schreiber to żołnierz Wojska Polskiego, polityczna aktywistka i była uczestniczka "Top Model". Jaka jest nasza debiutantka? Twarda i bezkompromisowa. (...) Dwie charakterne wojowniczki zawalczą w formule K-1 w małych rękawicach na dystansie 3x3 minuty" - mogliśmy przeczytać na oficjalnym profilu organizacji. Gala odbędzie się już 29 grudnia.

Marianna Schreiber próbowała swoich sił także w polityce. Dlaczego jej nie wyszło?

Przed udziałem w "Top Model" żona posła Prawa i Sprawiedliwości, Łukasza Schreibera, próbowała wejść do polityki. Kobieta założyła nawet własną partię - "Mam dość". Choć nazwa rzeczywiście była dosyć chwytliwa, to Schreiber nie na wiele zdały się krzykliwe slogany. Pod pierwszym wnioskiem o zarejestrowanie uzbierała jedynie 184 podpisy. Jak podaje TVN24, Marianna ostatecznie miała zostać wyrzucona ze swojej partii za naruszenie jej statusu. Z kolei Rzeczpospolita poinformowała, że była partia Schreiber ma jej za złe "wielokrotne, koniunkturalne zmiany poglądów", co miało "dezinformować i zniechęcać potencjalnych przyszłych członków". ZOBACZ TEŻ: Marianna Schreiber o kobietach, które rezygnują z macierzyństwa: Jest mi ich szkoda. Wywołała burzę

Marianna Schreiber Sensacyjne wieści z Clout MMA. Marianna Schreiber zawalczy na najbliższej gali. Z kim się zmierzy?. Fot. @marysiaschreiber/ Instagram

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!