12 grudnia w Sejmie miała miejsce uroczystość związana z obchodami żydowskiego święta Chanuka. Zgodnie z tradycją zapalono menorę, a chwilę później na korytarzu rozniósł się szary dym. Jak się okazało, to poseł Konfederacji, Grzegorz Braun, chwycił za gaśnicę i postanowił zgasić wszystkie świeczki. Mężczyznę próbowała powstrzymać lekarka, która uczestniczyła w wydarzeniu. Polityk prysnął jej gaśnicą w twarz. Skandaliczna sytuacja została skomentowana przez popularne osoby.

Skandal w Sejmie. Maciej Stuhr, Piotr Gąsowski i Michał Piróg komentują zachowanie Grzegorza Brauna

Incydent wywołany przez Grzegorza Brauna wywołał dużo kontrowersji w sieci. Maciej Stuhr zdobył się na bardzo krótki komentarz. Na profilu na Instagramie opublikował fotografię z napisem "Przestańcie robić z głupich ludzi sławnych". Skandal spotkał się także z odzewem Piotra Gąsowskiego. "Nie ma zgody na to, co zrobił ten antysemita! Mam nadzieję, że może chociaż ten incydent spowoduje, iż zaczniemy się jednoczyć w obronie przed złem! Może w tym podzielonym Sejmie coś się zmieni!? A może to jest jakiś znak?" - napisał na Instagramie. Prezenter postanowił przeprosić wszystkich Żydów za zaistniałą sytuację. O bardzo krótki, ale dosadny komentarz pokusił się również Michał Piróg. Tancerz opublikował zdjęcie Grzegorza Brauna z podpisem "dzban".

Monika Olejnik o Grzegorzu Braunie

Monika Olejnik specjalizuje się w rozmowach z politykami. Ostatnio pisaliśmy o jej przytyku w stronę Dominiki Chorosińskiej. Dziennikarka także postanowiła skomentować skandaliczne zdarzenie, które miało miejsce w Sejmie. "Poseł Braun, używając gaśnicy, brutalnie zgasił świece chanukowe i uniemożliwił prowadzenie obrad w Sejmie. Zaatakował kobietę próbującą reagować na jego agresję. Skrzywdził dzieci! To wyglądało jak próba destabilizacji Polski w ważnym czasie dla odpowiedzialnego kształtowania demokracji! To antysemicki akt wandalizmu! Zdjęcie ze szminką jest symbolem protestu przeciwko przemocy! Nie ma zgody na nienawiść! Nie ma zgody na agresję! Nie ma zgody na przemoc! Pokażmy światu, że ludzi dobrej woli w Polsce jest więcej! Kardynał Grzegorz Ryś, oświadczył, że jest mu wstyd za to co zrobił poseł Grzegorz Braun i przeprasza całą społeczność Żydów w Polsce" - napisała Olejnik. ZOBACZ TEŻ: Monika Olejnik wygrała proces z TVP. Teraz apeluje do Holeckiej. Żąda przeprosin

