Pokazy mody, a zwłaszcza jubileuszowe, to dla gwiazd idealne miejsce do wzbudzenia zainteresowania wokół swojej osoby. Niektórzy zachwycają przemyślanymi i kreatywnymi stylizacjami, a inni stawiają raczej na klasykę. Na pokazie Macieja Zienia najwięcej uwagi zdecydowanie skupiła na sobie Magdalena Cielecka. Świetnie wyglądała również Maffashion, która ostatnio przechodziła w swoim życiu nie najlepszy okres. Więcej zdjęć gwiazd z pokazu znajdziesz w galerii na górze strony.

Magdalena Cielecka zawojowała ścianką na pokazie Macieja Zienia. Spójrzcie na tę suknię!

Od aktorki naprawdę nie można było oderwać wzroku. Cielecka postawiła na długą, obcisłą suknię z odsłoniętymi plecami. Z szyi zwisały jej dwa frywolne materiałowe pasy, które co jakiś czas musiała poprawiać. Mocny makijaż podkreślił surową urodę aktorki. Sporą robotę zrobiły też mokre, zaczesane do tyłu włosy. Całość dopełniły srebrne kolczyki. Co myślicie o Cieleckiej w takim wydaniu?

Maffashion niczym Barbie na pokazie Macieja Zienia. Influencerka zaszalała ze stylizacją

Maffashion mimo ostatnich perypetii, jakie przeżywała w związku ze współpracą swoich byłych partnerów, postanowiła odrzucić negatywne emocje i wybrać się na 25-lecie Macieja Zienia. Blogerka założyła różowe body z głębokim dekoltem, a na to przywdziała siateczkową suknię, która przypominała kolczugę. Uwagę zwracał umieszczony pośrodku kwiat róży, który idealnie pasował do koloru szminki i butów. Trzeba przyznać, że influencerka wyglądała naprawdę charakternie.

Karolina Szostak w czerni na pokazie Macieja Zienia. Za zwyczajnie?

Dziennikarka postawiła na najzwyklejszy w świecie czarny garnitur. Pod marynarkę założyła zapiętą na wszystkie guziki kamizelkę tego samego koloru. W stylizacji wyróżniała się jedynie srebrna torebka. Szostak nie zaszalała również z makijażem. Prezenterka postanowiła pokazać się w naturalnej odsłonie. Co sądzicie o takim wyborze? ZOBACZ TEŻ: Karolina Szostak na zdjęciu sprzed 22 lat. Fani patrzą na makijaż. "Rodem z przełomu wieków"

