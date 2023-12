Gwiazdy tłumnie zjawiły się na podsumowaniu roku 2023 zorganizowanego przez "Forbes Women". Nie zbrakło odważnych stylizacji i wielkich nazwisk. Na ściance pozowała elegancka Przetakiewicz. Dołączyła do niej Rozenek w odważnej, obcisłej kreacji. Swoją obecnością organizatorów zaszczyciła także Zofia Zborowska, która postanowiła zabrać ze sobą męża. Para wyglądała zjawiskowo. Zobaczcie sami! Więcej zdjęć ze ścianki znajdziesz w galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek-Majdan w długiej obcisłej sukni. Dosłownie błyszczała w obiektywie

Trzeba przyznać, że Małgorzata Rozenek-Majdan wie, jak skupić na sobie uwagę fotografów. Żona Radosława założyła długą, czarną, dopasowaną suknie z głębokim dekoltem, która błyszczała w świetle fleszy. Nie trzeba było w zasadzie niczego więcej. Prezenterka dodała jedynie elegancki naszyjnik i kilka pierścionków. Czarne klasyczne szpilki dodały jej nieco centymetrów. Co myślicie o gwieździe w takim wydaniu?

Małgorzata Rozenek-Majdan Gwiazdy na podsumowaniu roku Forbes Women. Rozenek skradła całe show. Fot. KAPiF.pl

Zofia Zborowska na ściankę zabrała męża! Świetnie się uzupełniali

Aktorka pojawiła się na gali ze swoim mężem Andrzejem Wroną. Zborowska i siatkarz postawili na bardziej zimowy look. Sportowiec założył czarny golf, klasyczne czarne jeansy i dla przełamania kolorystyki szarą marynarkę. Zborowska podobnie jak jej mąż postanowiła założyć ciepły golf w tym samym kolorze co jej partner. Do tego czarna, oversizeowa marynarka i błyszczące szerokie spodnie. Para wymieniała się uściskami i czarującymi spojrzeniami posyłając jednocześnie uprzejme uśmiechy w stronę fotografów.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona Gala 'Forbes Women'. Elegancka Przetakiewicz i Zborowska z mężem. Show skradła Rozenek. Fot. KAPiF.pl

Elegancka Joanna Przetakiewicz na gali "Forbes Women". Spodnie ciągnęły się po podłodze

Na imprezie pojawiła się również Joanna Przetakiewicz, która postawiła na modne w tym sezonie szerokie, luźne spodnie. Do tego biała bluzka z dekoltem, a na wierzch krótka marynarka z podwiniętymi rękawami. Projektantka rozpuściła długie włosy. Całą stylizację wzbogaciła o masywne, złote bransolety. Gwiazda nie rozstawała się ze swoją uroczą, małą torebką, z którą pozowała rozpromieniona na każdym zdjęciu. Jak się prezentowała waszym zdaniem?

Joanna Przetakiewicz Gala 'Forbes Women'. Elegancka Przetakiewicz i Zborowska z mężem. Show skradła Rozenek. Fot. KAPiF.pl