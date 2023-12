Przed nami wielkie zmiany, które obejmą również media publiczne. Od jakiegoś czasu mówiło się o nowych pomysłach, które mają być wprowadzone po objęciu władzy przez Donalda Tuska. Najczęściej wspominano o rotacjach w "Wiadomościach". Media od dłuższego czasu rozpisywały się o głośnym pożegnaniu Danuty Holeckiej, a teraz przyszedł czas na przekazanie informacji o nowym szefostwie. "Gazeta Wyborcza" poinformowała, kto najprawdopodobniej przejmie serwis informacyjny. Zmiana na lepsze? Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Nowy szef "Wiadomości" od lat współpracował z TVN-em. To znane nazwisko

Według nieoficjalnych doniesień kontrolę nad "Wiadomościami" będzie sprawował teraz Paweł Płuska, który od 21 lat pracuje dla TVN-u. Nowy szef serwisu informacyjnego może pochwalić się sporym doświadczeniem w mediach. Reporter na początku swojej kariery był częścią Radia Centrum. W późniejszych latach podjął współpracę z RMF FM, gdzie razem z Edwardem Miszczakiem rozszerzał działalność regionalnych stacji. Płuska miał swój czas również w TV Puls i w Radiu Zet. Pracę w TVN rozpoczął w 2002 roku. Szybko zaczął przygotowywać regularne materiału do "Faktów" i od tej pory jest stałym pracownikiem redakcji. Kiedy możemy spodziewać się oficjalnych zmian?

Paweł Płuska Wiemy, kto przejmie 'Wiadomości'. To wieloletni pracownik TVN-u. Fot. 'Dzień Dobry TVN'

Zmiany w mediach szybciej niż myślicie. To koniec TVP?

Jak podaje "Rzeczpospolita" oficjalne komunikaty co do przyszłości publicznych mediów mogą pojawić się dosyć szybko. "W jednej z wersji w telewizji informacji politycznych nie będzie w ogóle lub będą zminimalizowane. Zgodnie z naszymi informacjami w najbliższym czasie Telewizja Polska oraz Polskie Radio mogą zostać postawione w stan likwidacji, co umożliwi błyskawiczne zmiany poprzez wyznaczonych likwidatorów" - mogliśmy przeczytać w jednym z artykułów. Z kolei portal Onet.pl ustalił, że do stacji mogą powrócić wykluczone wcześniej znane nazwiska, które pracowały za czasów poprzedniej władzy. ZOBACZ TEŻ: "Wiadomości" TVP z nową reporterką. Znacie ją z materiału o nieistniejącym Christianie Paulu