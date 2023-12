Rafał Grabias, znany szerszej publiczności jako były partner zmarłego niedawno Gabriela Seweryna, zdobył popularność dzięki występom w "Królowych życia". To tam razem z "Versace z Głogowa" dzielił się prywatnymi momentami ze swojego życia. Para uchodziła za jedną z barwniejszych osobowości telewizyjnych. Niektórzy fani nie mogli zrozumieć, dlaczego mężczyźni postanowili się rozstać. Urodziny Grabiasa wypadły zaledwie kilka dni po pogrzebie Gabriela Seweryna. Z tej okazji influencer zamieścił na InstaStories bardzo przykry wpis. Więcej zdjęć Rafała Grabiasa znajdziesz w galerii na górze strony.

Rafał Grabias obchodzi urodziny, ale nie zamierza ich świętować. Smutny wpis na Instagramie

Grabiasa i Seweryna łączyła burzliwa przeszłość. Choć nie zawsze w ich związku było kolorowo, to mężczyźni byli ze sobą przez 18 lat. Nic dziwnego, że śmierć byłego partnera wzbudziła w influencerze tyle emocji. Dziś, 11 grudnia Rafał obchodzi swoje 34. urodziny. Były bohater "Królowych życia" nie widzi jednak powodów do radości. "Smutne mam urodziny" - napisał wymownie w jednej ze swoich relacji na Instagramie, nawiązując prawdopodobnie do nagłej śmierci swojego byłego partnera.

Rafał Grabias Rafał Grabias obchodzi dziś urodziny. Na Instagramie podzielił się smutnym komentarzem. Fot. @rafalgrabias/ Instagram

Rafał Grabias przeżywał ostatnio prawdziwy rozkwit. Współpraca za współpracą

Przed śmiercią swojego partnera Grabias dosyć często pokazywał się w telewizji. Mogliśmy niedawno zobaczyć go np. w "Pytaniu na śniadanie". Gwiazdor "Królowych życia" jeszcze częściej informuje o swoich działaniach na Instagramie. Mężczyzna świetnie odnajduje się na ściankach. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć relację z premiery drugiej części "Porady na zdrady". Grabias współpracuje również ze znaną marką kosmetyczną, czym chwali się w licznych postach zamieszczanych na swoim profilu. Niedawno celebryta udzielił także ciekawego wywiadu dla Imperium Kobiet, w którym opowiedział o swoich zmaganiach w show-biznesie. Śmierć Gabriela z pewnością negatywnie wpłynęła na influencera, który w ostatnim czasie jest coraz mniej aktywny w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Ostatnie pożegnanie Gabriela Seweryna. Niespodziewany szczegół przy trumnie projektanta