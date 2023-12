Sylwia Grzeszczak poznała osiem lat starszego Libera, gdy miała 16 lat. Rok później muzycy rozpoczęli współpracę, a z czasem pojawiły się między nimi głębsze uczucia. Para wzięła ślub w 2014 roku, a owocem ich związku jest ośmioletnia Bogna. Małżeństwo od zawsze dbało o prywatność swojej rodziny, jednak niekończące się spekulacje o kryzysie w związku zmusiły ich do zabrania głosu w tej sprawie. We wrześniu 2023 roku Grzeszczak i Liber ogłosili rozstanie na Instagramie. Fani tej pary będą mieli jednak powody do radości. Wszystko za sprawą nowego wpisu piosenkarki. Więcej zdjęć Sylwii Grzeszczak znajdziesz w galerii na górze strony.



Sylwia Grzeszczak i Liber razem w nowej piosence

Wokalistka zaskoczyła fanów najnowszym ogłoszeniem. Już wkrótce powraca z nową muzyką. Na swoim instagramowym koncie Grzeszczak poinformowała obserwatorów, że niedługo będą mogli posłuchać jej utworu "Motyle". Później piosenkarka uruchomiła sekcję pytań i odpowiedzi, podczas której wypowiadała się na temat nowej piosenki. Jak się okazało, kawałek powstał przy współpracy z Liberem. Artystka zdradziła, że jej były partner jest autorem słów do utworu. To nie pierwszy raz, gdy ścieżki zawodowe muzyków się krzyżują. Fani ich twórczości dobrze pamiętają utwory "Dobre myśli" czy "Co z nami będzie". Myślicie, że małżonkowie szykują więcej wspólnych numerów?

Jak Sylwia Grzeszczak i Liber radzą sobie z rozstaniem?

Chociaż znani muzycy nie są już razem, to deklarują, że ciągle się przyjaźnią. Jak wyznała w wywiadzie Grzeszczak, teraz skupia się na nowej pasji, czyli pilotowaniu samolotów. - Zaczęłam latać dosłownie kilka tygodni temu. Wydaje mi się, że zawsze było mi to potrzebne. Kiedy byłam jeszcze mała, a leciał samolot w kierunku naszego bloku, bo mieszkaliśmy blisko lotniska, zawsze wymawiałam jakieś życzenie. Widząc już z daleka świecącą się lampkę samolotu, prosiłam Boga, żeby ten samolot mnie zabrał i spełnił moje marzenia - powiedziała dla "Vivy". Liber natomiast spełnia się w innej dziedzinie. Raper w wolnych chwilach wędkuje. Niedawno pochwalił się na Instagramie zdjęciem z wyprawy na ryby. "Buziaczek i z powrotem do wody" - podpisał fotografię.

Sylwia Grzeszczak i Liber w 2019 roku Fot. KAPiF.pl