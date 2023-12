Rafał Cieszyński to popularny aktor filmowy i teatralny, który zadebiutował w Telewizji Polskiej, mając 18 lat. Mężczyzna ma na swoim koncie role w "Klanie", "Ojcu Mateuszu" oraz "Listach Miłosnych". Aktor wziął także udział w popularnym show "Taniec z Gwiazdami". W 2007 roku ożenił się z Alżbetą Lenską, z którą ma dwójkę dzieci: 12-letnią Zofię oraz dziesięcioletniego Antoniego. Ostatnio aktor wrzucił do sieci zdjęcie swojej starszej pociechy. Zwróciła uwagę wszystkich internautów.

Fani nie mają wątpliwości. Córka Rafała Cieszyńskiego to cała mama

Rafał Cieszyński zrelacjonował swoim obserwatorom rodzinny wyjazd do Londynu. Na instagramowym profilu aktora pojawiła się fotografia z jego starszą pociechą, córką Zosią. W tle widać popularną wieżę zegarową Elizabeth Tower, ale to nie ona wywołała lawinę komentarzy pod postem. Obserwatorzy Cieszyńskiego skomplementowali urodę Zofii i wskazali na podobieństwo dziewczynki do matki. "Jeju, ślicznie. Córcia podobna do mamy bardzo, aż się musiałam przypatrzeć", "Śliczna córka bardzo podobna do ślicznej mamy", Bosz! Jaka piękność! Co się dziwić po takich rodzicach" - czytamy w komentarzach pod zdjęciem z dziewczyną. Widzicie podobieństwo?

Rafał Cieszyński i Alżbeta Lenska przeszli przez trudne chwile

Popularna para aktorów korzysta z życia. Wszyscy jednak pamiętają dramatyczne wydarzenia, z którymi małżeństwo musiało się zmierzyć. Alżbeta Lenska zesłabła na scenie teatru, po czym okazało się, a lekarza zdiagnozowali u niej pękniętego tętniaka mózgu. Aktorka wyznała w wywiadzie, że chwilę przed operacją ocknęła się, ale była wyjątkowo spokojna. - Myślałam o tym, że jeśli ja odejdę, to Rafał jest tak cudowny i będzie idealnym mężem, i jeżeli mnie nie będzie, to sobie znajdzie jakąś cudowną żonę mądrą - nową, ładną i dobrą, i nie będzie cierpiał z tego powodu - powiedziała w "Dzień dobry TVN". Całe szczęście operacja się udała i aktorka wróciła do zdrowia. Z okazji dziesiątej rocznicy ślubu małżeństwo zdecydowało się nawet na odnowienie przysięgi małżeńskiej.

