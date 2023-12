Sebastian Fabijański i "Blu3aby" we wspólnym projekcie! Chyba nikt nie spodziewał się takiej kolaboracji. Fani jeszcze nie ochłonęli po tej zaskakującej informacji, a do akcji już wkroczyła Maffashion. Wiele osób zastanawiało się, co o wspólnym projekcie swoich byłych myśli influencerka. Okazuje się, że dla Kuczyńskiej to bardzo trudny moment w życiu. Blogerka podzieliła się na swoim profilu głębokimi przemyśleniami na ten temat. Niektóre słowa naprawdę zaniepokoiły fanów. Więcej zdjęć Maffashion i Fabijańskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion opowiada co zaskoczyło ją w macierzyństwie. "To loteria"

Maffashion "rozpada się na kawałki". Współpraca byłych to cios prosto w serce

To, że Fabijański i "Blu3aby" za sobą nie przepadali, to mało powiedziane. Najwyraźniej wszystkie negatywne emocje odeszły już w niepamięć. Teraz mężczyźni współpracują przy teledysku do najnowszego singla aktora. Co na to Maffashion? "Chciałabym, abyście wiedzieli... źle to znoszę psychicznie. Portale - proszę, nie mieszajcie do tych rewelacji mojego synka. Nie wspominajcie o nim! Nie łączcie nas z życiem i zabawami tamtych dwóch. Chcecie to przeczytać? Ok! Nie daję sobie z tym rady. Może samodzielnie byłabym odporniejsza. Ale nie jako matka. Tu rozpadam się na kawałki" - napisała wymownie na jednym ze swoich stories. Do dyskusji włączyła się również Karolina Domaradzka, która stanęła po stronie Julii.

Wypowiedź Maffashion na temat współpracy byłych Maffashion fatalnie znosi współpracę Fabijańskiego i 'Blu3aby'. 'Rozpadam się na kawałki'. Fot. @maffashion_official, @karolina_domaradzka/ Instagram

Domaradzka staje po stronie Maffashion. "Blu3aby" jej odpowiedział

Stylistka gwiazd zacytowała jeden z artykułów poświęconych głośnej współpracy i wymownie skomentowała obecną sytuację. "Bardzo mi przykro, Julia. Narcyz i jego latająca małpa próbują cię uciszyć, chociaż nic nie mówisz" - napisała. Wpis szybko zobaczył "Blu3aby", który od razu wystosował kontrę. "Pani Karolina Domaradzka (kimkolwiek jest), jest jak widać świetnym przykładem szerzenia hejtu pod szyldem "powstrzymywania hejtu". Może lepiej się jednak zająć krytykowaniem mody" - oznajmił. W odpowiedzi na tę wiadomość Domaradzka opublikowała story, w którym wyjaśniła, o co tak dokładnie jej chodziło i czym naprawdę są "latające małpy". A co wy myślicie o współpracy Fabijańskiego i "Blu3aby"?ZOBACZ TEŻ: Fanki dopytują o Fabijańskiego. "Coś zniknął". Maffashion udzieliła jasnej odpowiedzi

Dyskusja między Domaradzką a 'Blu3aby' Maffashion fatalnie znosi współpracę Fabijańskiego i 'Blu3aby'. 'Rozpadam się na kawałki'. Fot. @karolina_domaradzka, @twoojstary/ Instagram