Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke zaczęli spotykać się w 2012 roku. Owocem ich związku jest czteroletnia córka Helena. Publiczne wywiady i posty na Instagramie wskazywały na to, że tworzą udane małżeństwo, jednak ku zdziwieniu wszystkich aktorzy ogłosili rozstanie w 2022 roku. Para rozwiodła się i każdy poszedł w swoją stronę. Warnke postawiła na karierę, a Stramowski szybko odnalazł nową miłość. W najnowszym wywiadzie podzielił się szczegółami na temat prywatnego życia. Więcej zdjęć Piotra Stramowskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

Piotr Stramowski opowiada o nowym domu

Ostatnio Stramowski był gościem podcastu Natalii Szymańskiej. I chociaż do tej pory aktor nie dzielił się publicznie informacjami na temat nowego domu, to w tym wypadku zrobił wyjątek i po raz pierwszy zdradził, jak obecnie wygląda jego życie. - Na pewno mam teraz w domu dużo miłości, ciepła i w zasadzie jesteśmy zamknięci. Jesteśmy albo we dwójkę, albo we czwórkę - jestem albo z moją dziewczyną, albo z naszymi dziećmi. I to też jest takie wychowywanie naprzemiennie, śmiejemy się, że wszystko mamy naprzemiennie, nawet psa. To jest trudne i w tym wszystkim, żeby znaleźć schemat, to jest teraz dla mnie takie wyzwanie dla taty i partnera i też dla osoby, która chce zadbać o siebie, o swoją karierę i marzenie - powiedział aktor.

Piotr Stramowski o zmianach w swojej codzienności

Stramowski opowiedział także o rewolucji, jaka zaszła w jego życiu. Aktor wyznał, że kiedyś był duszą towarzystwa, a dziś nieco się to zmieniło. - Ostatnio gadałem z przyjacielem i mówię "zobacz, kiedyś widywaliśmy się dużo częściej" - powiedział w wywiadzie. Stramowski sądzi, że jednym z powodów tej zmiany była pandemia koronawirusa oraz fakt, że został ojcem. Jest ojcem córki i tworzy ze swoją partnerką patchworkową rodzinę, która również ma dziecko. Jak wyznał w rozmowie, nie jest to wcale łatwe zadanie i naprzemienna opieka sprawia mu pewne trudności. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Warnke po rozwodzie ocenia relację ze Stramowskim. "Kiedyś razem, dziś stoimy plecami"