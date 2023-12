Michał Szpak o nadchodzących zmianach w TVP. Powiedział kilka słów do Holeckiej

Michał Szpak jest wokalistą, który zadebiutował w programie "X Factor". W 2016 roku został reprezentantem Polski w 61. Konkursie Piosenki Eurowizji. Duża popularność artysty przyczyniła się do tego, że wkrótce rozpoczął on współpracę z Telewizją Polską i dołączył do grona jurorów w programie "The Voice of Poland". Widzowie pokochali Szpaka, dlatego jego zwolnienie z show spotkało się z dużą falą hejtu na stację. Jak przyznał wokalista, poczuł wtedy ulgę, ponieważ wartości przekazywane w TVP były odmienne od jego poglądów. Ostatnio były juror postanowił skomentować obecną sytuację w stacji i zmiany, o których wszędzie jest głośno. Nie zabrakło także kilku słów do znanej twarzy "Wiadomości". Więcej zdjęć Michała Szpaka znajdziesz w galerii na górze strony.

Michał Szpak zadowolony ze zmian w TVP. Co powiedział do Holeckiej?

W najnowszym wywiadzie artysta odniósł się do obecnej sytuacji w Telewizji Polskiej. Wypłynęły już pierwsze listy zwolnień i potencjalni pracownicy, którzy mają na stałe dołączyć do stacji. - Ciężko będzie, żeby odkręcić to, co się wydarzyło do tej pory i tę złą energię Telewizji Publicznej — niech się to dzieje. Powoli, ale niech się odkręca - powiedział w wywiadzie dla WP. Zaraz po wyborach Michał Szpak udostępnił także prześmiewcze zdjęcie, który przedstawiało Danutę Holecką w studiu "Wiadomości". Na fotografii widniał podpis "Szukam pracy". Wokalista skomentował tę sytuację i powiedział kilka słów do prezenterki. - Życzę po prostu powodzenia. Całuję w samo serce - skwitował.

Michał Szpak zdradził, jak zareagował na wyniki wyborów

Wokalista słynący z poparcia dla społeczności LGBT postanowił także podzielić się swoją reakcją na wyniki wyborów parlamentarnych. To jeden z nielicznych komentarzy Michała Szpaka na temat polityki. - Byłem po prostu szczęśliwy i pamiętam, jak wstałem rano, poczułem się jakiś taki uwolniony, tak mi było lekko na sercu i miałem poczucie, że "wróciliśmy". Będziemy wracać jeszcze bardzo długo, ale w jakiś sposób wróciliśmy do normalności - powiedział dla WP.

