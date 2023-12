Justyna Żyła i Piotr Żyła byli małżeństwem przez 12 lat. Para doczekała się dwójki dzieci: 16-letniego syna Jakuba i 11-letniej córki Karoliny. Niestety po igrzyskach olimpijskich w Pjongjangu w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia o kryzysie w związku sportowca i celebrytki. Okazały się prawdziwe i w 2018 roku para wzięła rozwód. Piotr szybko odnalazł nową kobietę, a Justyna na długo pozostała singielką. Los jednak uśmiechnął się do byłej żony skoczka narciarskiego, która otwarcie mówi o tym, że znów jest zakochana. Na jej Instagramie nie pojawiają się jednak wspólne zdjęcia z nowym partnerem. Zdradziła, dlaczego podjęła taką decyzję. Więcej zdjęć Justyny Żyły znajdziesz w galerii na górze strony.

Justyna Żyła ukrywa ukochanego w sieci

W ostatnim wywiadzie była żona skoczka narciarskiego wyjawiła, dlaczego nie pokazuje zdjęć z ukochanym. - Nie widzimy potrzeby, żeby pokazywać się razem publicznie. To nie jest kwestia tego, że chcemy się ukrywać, tylko chodzi o prywatność i anonimowość - powiedziała dla Plejady. Justyna podzieliła się także refleksją o celebryckim świecie, w którym przez wiele lat bardzo chciała zaistnieć. - To jest nasza wspólna decyzja, bo ja wiem, jak wygląda dzisiejszy show-biznes - skwitowała w wywiadzie. Żyła zaznaczyła jednak, że medialna absencja partnera nie jest równoznaczna z jego anonimowością w najbliższym środowisku. Podobno cała rodzina celebrytki zdążyła go już poznać.

Relacje dzieci Justyny Żyły z jej nowym partnerem

Była żona skoczka narciarskiego często dzieliła się urokami macierzyństwa na swoim Instagramie. Żyła zdradziła, jak wyglądają relacje jej dzieci z nowym ukochanym. - Piotrek świetnie się z nim dogaduje. Moje i Piotrka dzieci bardzo go lubią i akceptują - powiedziała w Plejadzie. Jak się okazało, nowy partner Żyły również ma potomstwo. - Jesteśmy już trochę taką patchworkową rodziną. Jego dzieci oraz moje również świetnie się ze sobą czują - skwitowała w rozmowie. Życzycie im szczęścia? ZOBACZ TEŻ: Justyna Żyła porzuciła marzenia o karierze celebrytki. Zniknęła z mediów i poszła do "zwykłej" pracy