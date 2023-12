28 listopada w sieci pojawiła się informacja o niespodziewanej śmierci Gabriela Seweryna, która spowodowana była nagłym zatrzymaniem krążenia. Chwilę przed tragedią projektant zdążył opublikować w sieci dramatyczne wideo. Przerażony Seweryn błagał o pomoc i skarżył się na ratowników medycznych, którzy mieli odmówić mu pomocy. Na pogrzebie pojawiło się spore grono bliskich gwiazdy "Królowych życia". Fanom programu nie umknął jednak fakt, że na uroczystości zabrakło jego koleżanki, Dagmary Kaźmierskiej. W ostatnim wywiadzie celebrytka wyjaśniła, skąd wynikała jej nieobecność.

Dagmara Kaźmierska nie uczestniczyła w pogrzebie Gabriela Seweryna

Kilka dni po uroczystościach pożegnalnych projektanta Kaźmierska udzieliła niezbyt wylewnej odpowiedzi na temat swojej absencji na pogrzebie. - Ja nie mogę jeździć na każdy pogrzeb ludzi, których znam, bo musiałabym tylko po pogrzebach jeździć - wyznała w wywiadzie dla Pomponika. Celebrytka powiedziała także, że przeżyła śmierć Seweryna, jednak ze względu na szacunek do zmarłego nie chce już wypowiadać się o tym w mediach. - Gabrysia odejście jest bardzo smutne. Tym bardziej że pomiędzy nami jakaś relacja była. To nie była obca mi osoba. Ja bym nie chciała się rozwodzić za dużo w tym temacie. Uszanujmy jego odejście. Niech on śpi w spokoju, biedny - skwitowała dla "Faktu".

Relacje Dagmary Kaźmierskiej i Gabriela Seweryna nie należały do najłatwiejszych

Widzowie programu "Królowe Życia" na pewno pamiętają słowne potyczki między uczestnikami show. Wszystko zaczęło się od słów Gabriela Seweryna, który zasugerował, że Kaźmierska weszła w bliższą relację z producentem programu. Dagmara nie pozostała mu dłużna i odpowiedziała na jego zaczepki. "Gabriel Seweryn, uważam, że ty ze swoim totalnie przetrąconym kręgosłupem moralnym jesteś ostatnią osobą, która powinna kogokolwiek krytykować" - napisała w komentarzu. Projektant zaznaczył, że nie będzie tolerował takiego zachowania i skieruje sprawę do sądu. Ostatecznie jednak do niczego nie doszło, a relacje celebrytów uległy poprawie. - Jestem otwarta na każdego. Jestem bardzo przyjaźnie do wszystkich nastawiona - powiedziała Kaźmierska w wywiadzie dla Jastrząb Post.