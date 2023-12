Caroline Derpieński wciąż wykorzystuje swoje pięć minut. Tym razem postanowiła zainteresować odbiorców swoim nowym i nieskazitelnie białym uzębieniem. "Najlepsze zęby w Miami! Dziękuję za nowy uśmiech" - napisała Derpieński, reklamując jedną z klinik na Florydzie. Celebrytka pokazała zdjęcie tuż po zabiegu, który miał "odświeżyć" jej uzębienie. Przyznała także, w jaki sposób poprawiła uśmiech.

Caroline Derpieński chwali się nowymi zębami. "Najlepsze w Miami"

Derpieński zdradziła, że ma bonding zębów i właśnie dodała im nieco więcej życia. "Odświeżyliśmy je troszeczkę i teraz są - jak zwykle - perfekcyjne" - napisała zadowolona. Bonding zębów polega na odbudowie ich powierzchni. Jest to metoda odbudowy kompozytowej w przypadku zniekształcenia lub złamania korony zęba. Obserwatorzy Derpieński licznie skomentowali zdjęcie z jej nowym uzębieniem, dodając białe serca mające wskazywać na nieskazitelny kolor uśmiechu 22-letniej białostoczanki. Więcej zdjęć zębów Derpieński znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Caroline Derpieński budzi sporo emocji. Tak o niej mówi Dagmara Kaźmierska

Caroline Derpieński to nowa celebrytka, która wywołała największe zamieszanie w polskim show-biznesie w ostatnich miesiącach. O jej konfliktach z innymi znanymi osobami - od Piotra Rubika, przez Katarzynę Nosowską, aż do Anety Glam - można już zacząć robić film. O opinię na temat Derpieński została w ostatnim czasie zapytana Dagmara Kaźmierska. "Królowa życia" przyznała bez ogródek, że pała sympatią do młodszej koleżanki z branży. Zauważyła, w jak krótkim czasie udało jej się być na językach polskich mediów. - Ta dziewczyna miała jakiś swój cel ''być sławną w naszym kraju''. Wdarła się przebojem, wdarła się z impetem, jest wszędzie, codziennie o niej ktoś pisze, a przy tym jest zabawna - powiedziała Kaźmierska. Przy okazji odniosła się także do wypowiedzi Derpieński na jej temat. Przypominamy, że jakiś czas temu Caroline radziła Kaźmierskiej "złapanie vibe'u z Miami", przyznając przy tym, że nawet jej nie kojarzy. Jesteście ciekaw odpowiedzi Dagmary? Przeczytajcie nasz artykuł.

