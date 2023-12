Policja wjechała im na wesele. Panna młoda wracała w samej bieliźnie

Pierwszy dzień na nowej drodze życia w przypadku tej pary zakończył się koszmarnie. Zamiast balować z gośćmi do rana, państwo młodzi wieczór spędzili w towarzystwie policjantów. Do kuriozalnej sytuacji doszło w Wielkiej Brytanii, a bohaterami niechlubnej opowieści stali się Chelsea i Adam. Okazało się, że małżeństwo dopuściło się przestępstwa, a reakcja służb była tak szybka, że zakochani nie zdążyli nawet zjeść weselnego tortu.

Para młoda zatrzymana przez policję na własnym weselu. Tego pan młody nie przewidział

Historia tej dwójki ukazała się w serwisie Reddit. Chelsea poznała Adama, gdy ten był jeszcze mężem poprzedniej żony, Mary. Wkrótce jednak ją zostawił, a kochanka stała się nową narzeczoną. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Jednak jeden gość pokrzyżował ich plany. Na uroczystości zjawiła się kobieta, która znała nie tylko młodą parę, ale i byłą żonę Adama. Wówczas zauważyła jeden szczegół, który przykuł jej uwagę.

Widziałam, że Chelsea ma na sobie suknię ślubną bardzo podobną do tej, którą miała Mary na swoim ślubie z Adamem kilka lat temu. "Czy ta sukienka nie wygląda znajomo?". Mary odczytała wiadomość, ale nie odpisała. Godzinę później na weselu pojawiła się policja - napisała w poście na serwisie Reddit.

Okazało się, że pan młody zabrał nie tylko suknię, ale i biżuterię byłej żony z ich wspólnego domu. I podarował je nowej żonie. "Mary rozpoznała suknię i biżuterię na zdjęciu i zadzwoniła na policję. Podobno Mary wcześniej pytała Adama, czy zabrał te rzeczy, ale on zaprzeczył. Kiedy Mary zobaczyła zdjęcie, zrozumiała, że Adam ją okłamał i okradł" - czytamy we wpisie. Państwo młodzi musieli tłumaczyć się na komisariacie.

Policja zatrzymała nowożeńców. Panna młoda wracała w samej bieliźnie

Gdyby upokorzeń było mało, panna młoda została zmuszona, by zdjąć ukradzioną suknię ślubną. Kobieta i jej mąż pokłócili się o to z policjantami. Jednak ci nie mieli litości. Weselnikom kazano się rozejść, a dwoje zakochanych trafiło do radiowozu. Funkcjonariusze zawieźli ich na posterunek. Jak podaje autorka wpisu, Chelsea musiała wracać do domu w samej bieliźnie - okryta w marynarkę świeżo poślubionego męża. Skradzione rzeczy miały wrócić do swojej pierwotnej właścicielki.