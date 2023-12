Choć Popek coraz rzadziej pojawia się w mainstreamowych mediach, nadal pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich artystów. Raper regularnie komunikuje się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio pochwalił się nowym tatuażem. Internauci nie byli jednak zachwyceni nową "ozdobą". W komentarzach zawrzało.

Popek przesadził? Raper wytatuował głowę. W komentarzach burza. "Odleciałeś ostro"

Instagramowy profil Popka jest obserwowany przez 900 tysięcy internautów. Raper nie zaniedbuje swoich fanów i regularnie dodaje posty. Ostatnio pochwalił się nowym tatuażem. Na głowie zawodnika MMA pojawił się ogromny napis. Mikołajuw opublikował nagranie, na którym "ozdobę" widać w całej okazałości.

Mógłbym dziś z popiołu wstać. Stać mnie na to - głosi sentencja na głowie muzyka.

Pod postem próżno szukać pozytywnych komentarzy. Internauci w niewybrednych słowach krytykowali nowy tatuaż rapera. "Popek, czym ty się chłopie kierujesz? Jest coraz gorzej, sorry ", "Popek, odleciałeś ostro niestety, masz dzieciaki, żonę, rodzinę, warto iść w tę stronę. A ta dziara "j***ć", no dramat po prostu," "Brak słów chłopie... To już przeszło wszelkie granice" - brzmiały najdelikatniejsze z opinii.

Popek pokazał, co wytatuował sobie na twarzy. Internauci: Jak szop

Popek od lat nie przestaje szokować. Raper wierny jest kontrowersyjnemu wizerunkowi. Muzyk poddał swoje ciało wielu modyfikacjom. Tatuaże i skaryfikacje to dopiero początek. Mikołajuw ma także złote implanty zębów i wytatuowane gałki oczne. Zawodnik MMA nie ma jednak zamiaru na tym poprzestawać. Jakiś czas temu zaprezentował fanom nowe modyfikacje. Przy okazji Halloween pochwalił się nowymi "zdobieniami" twarzy. - Ciekawe, co ja mam wybrać na Halloween. Pomóżcie - zwrócił się do internautów w nagraniu na Instagramie. Wideo nie przeszło bez echa. Komentujący nie byli zachwyceni tatuażem . "Odwaliłeś z tą dziarą. Wygląda to komicznie. Jak szop", "Dobry ziom, ale z tym przesadziłeś", "Ty masz Halloween cały rok" - pisali.