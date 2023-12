Aleksandra Żebrowska zdradziła, ile waży. "Zepsuła się"

Aleksandra Żebrowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności. Influencerka regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Wiele z zamieszczanych przez nią materiałów budzi skrajne emocje i często dzieli internautów. Tym razem żona Michała Żebrowskiego pokazała coś, z czym wiele kobiet ma ogromny problem. Chodzi o wagę. Z reguły magiczna liczba trzymana jest w ogromnej tajemnicy i niewiele pań chce ją zdradzać innym.

Aleksandra Żebrowska wie, jak zwrócić uwagę swoich fanów. Na Instagramie pokazała, ile waży

Na instagramowym koncie Aleksandry Żebrowskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą relacji, którą opublikowała influencerka. Poruszyła ona problem, który w pewnym rodzaju wciąż jest tematem tabu i wprawia wiele kobiet w niepotrzebne zakłopotanie. Żebrowska wzięła na tapet temat wagi. Dosłownie i w przenośni. Z jej relacji dowiedzieliśmy się, ile waży. To dokładnie 71,7 kg. Żona popularnego aktora do zdjęcia dołączyła zabawny opis. Zdobyła się na dwa wywołujące uśmiech słowa. "Zepsuła się" - napisała. Działanie infulencerki z pewnością wpłynie na wiele kobiet i pomoże im w akceptacji własnych kilogramów. Opublikowanie przez Żebrowską fotografii w konkretną liczbą wpisuje się w modny od dłuższego czasu ruch body positive. To nic innego, jak akceptacja własnego ciała takim, jakie jest. Pomaga to w pozbyciu się kompleksów i przenosi do lamusa obraz wyidealizowanych sylwetek.

Aleksandra Żebrowska wykazała się odwagą. Pokazała, ile waży. Nie każdego byłoby na to stać

To nie pierwsza relacja Aleksandry Żebrowskiej, która spotkała się naprawdę dużym zamieszaniem i przełamała pewnego rodzaju tabu. Poprzednio influencerka pokazywała, jak wygląda jej brzuch po ciążach i nie miała z tym najmniejszego problemu. Głośno było również o karmieniu piersią w jej wykonaniu. Jak widać samoakceptacja u małżonki Michała Żebrowskiego jest na najwyższym poziomie.

