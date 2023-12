Niedawno na platformie Player pojawił się program "Derpienski w ogniu pytań", w którym 22-letnia białostoczanka odpowiadała na nurtujące widzów pytania. Miłośniczka luksusu nie uciekała od trudnych zagadnień, wracając pamięcią do burzliwego okresu dojrzewania. Celebrytka ma dość przykre doświadczenia z rówieśnikami w szkole. Caroline Derpienski odkreśliła także, że w jej domu raczej się nie przelewało.

Caroline Derpienski nie miała pieniędzy w młodości

Caroline Derpienski powiedziała wprost, że jako młoda dziewczyna z Białegostoku nie żyła zamożnie. - Nie mieliśmy pieniędzy, a ja zawsze interesowałam się branżą beauty, kosmetykami, ubraniami. Nie miałam ani jednej luksusowej torebki, nie miałam moich ukochanych butów drogiej marki - przyznała. Celebrytka ujawniła także, w jaki sposób zarabiała swoje pierwsze pieniądze. Jak się okazuje, nie bała się żadnego zawodu. W głębi duszy czuła jednak, że czeka ją zamożna przyszłość. - Zarabiałam jako hostessa, rozdawałam ulotki, byłam normalną dziewczyną, ale już wtedy czułam, że nastąpi ten dzień, kiedy będę 'dollarsową królową' - powiedziała. Co więcej, Derpienski nie miała łatwo również w szkole. Wielu rówieśników potrafiło uprzykrzać jej życie docinkami. - Ja czułam, że nie pasuję do rówieśników, dlatego się nade mną w szkole znęcali i dlatego też (panowało - red.) ogromne niezrozumienie, co do mojej osoby - powiedziała.

Caroline Derpienski miała problemy psychiczne. Dziś otwarcie o tym mówi fot. TVN Player

Caroline Derpienski zmagała się z anoreksją

Caroline w "Derpienski w ogniu pytań" zdobyła się także na inne intymne wyznania. Przyznała, że w przeszłości mierzyła się z dużymi kompleksami odnośnie swojej sylwetki. Brak akceptacji doprowadził ją do anoreksji. - Miałam ogromny kompleks, jeżeli chodzi o wagę. Miałam anoreksję, dlatego teraz zwracam szczególną uwagę na zbyt szczupłe kobiety - powiedziała. Dziś Caroline zauważa, że piękno można odnaleźć w każdym rodzaju sylwetki. - Uważam, że to jest niezdrowe i żyjemy w takich czasach ''body positivity'', gdzie każde ciało jest piękne, gdzie każdej kobiecie należy się szacunek, każdemu mężczyźnie, nieważne ile ma lat, nieważne jak wygląda, jakiej jest orientacji, każdy jest dolarsowy - przyznała.