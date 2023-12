Teresa Werner od lat uznawana jest za "królową śląskich szlagierów". Cały czas intensywnie koncertuje, a jej poczynania zawodowe można śledzić w mediach społecznościowych. Czasami wokalistka odsłania też rąbek prywatnego życia, publikując m.in. zdjęcia z wakacji. Fani są wtedy wniebowzięci. Ostatnio gwiazda postanowiła wykorzystać swoją sławę do innych celów i przy okazji jeszcze trochę zarobić. Od niedawna można pachnieć jak Teresa Werner. Jej usługi i produkty z pewnością znajdą swoich nabywców, lecz pojawiły się zarzuty.

Teresa Werner rusza ze sprzedażą. Internauci mocno podzieleni

Na samym Instagramie Teresę Werner obserwuje 120 tysięcy osób. Wokalistka próbuje przekuć zasięgi w sieci na dochodowy biznes. Cokolwiek zamieści w sieci, jest to niezła reklama. Ostatnio celebrytka ma dla fanów propozycję związaną ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem. Każdy może wykupić sobie życzenia nagrane przez Werner. Mogą być one także z innej okazji, np. jako prezent na urodziny. Cena to 350 złotych. To jednak nie jedyne, co oferuje gwiazda. Ostatnio zareklamowała sygnowane własnym nazwiskiem perfumy. To właśnie zapach Werner stał się przedmiotem sporu w internecie.

To nieprzemijająca elegancja, styl oraz odwaga, aby sięgać gwiazd i nie bać się być sobą. Wysoka jakość zapachów stworzonych przez francuskie domy perfumeryjne stanowi wstęp do fascynującej przygody - obiecuje lektor w nagraniu reklamy, która ukazała się na Facebooku.

W ofercie są zapachy damskie i męskie. Perfumy dla pań mają 50 ml i kosztują 150 zł, natomiast dla panów - 100 ml za 200 zł. Co na to fani? Po opublikowaniu oferty ruszyli do komentowania. "Cena perfum zabójcza" - napisała jedna z internautek. "Może niezabójcza. Ale jak dla mnie zapach niewarty nawet niższej ceny", "Za perfumy się zabrała. Dla kasy ludzie są w stanie wszystko zrobić" - napisali inni krytycy. Jednak zagorzali fani Teresy Werner stanęli w jej obronie, przypuszczając atak na przeciwników produktu.

Kogo stać to kupuje, a jak nie to się nie komentuje.

Perfumy są piękne i długotrwałe, wiem, bo mam. Proszę nie pisać bzdur.

Ja też mam wszystkie marki perfum i są boskie - czytamy w komentarzach na facebookowym profilu celebrytki.

Teresa Werner imponuje formą. Ma na to swoje sposoby

Teresa Werner imponuje formą. Ma na to swoje sposoby

Ilekroć Teresa Werner zamieści swoje zdjęcia w sieci, zachwyca internautów. Wszystko za sprawą tego, że bardzo dba, aby każdy kadr był dopracowany do perfekcji. Wokalistka szlagierów nie pozwala sobie na nieład ani fotografie bez makijażu. Nawet pozując na plaży, ma mocny i pełny make-up. Kiedy opublikowała wakacyjny post, na którym pokazała się w basenie, posypały się komplementy.