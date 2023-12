Caroline Derpienski próbuje na dobre zadomowić się w polskim show-biznesie. Na platformie Player pojawił się niedawno program "Derpienski w ogniu pytań", w którym 22-letnia białostoczanka zmierzyła się z nurtującymi widzów pytaniami. Jedno z nich dotyczyło zdrowia - samozwańcza gwiazda przyznała, że kompleksy spowodowały u niej niemałe problemy z psychiką.

Caroline Derpienski walczyła z anoreksją

Derpienski przyznała, że w przeszłości mierzyła się z dużymi kompleksami odnośnie swojej sylwetki. Brak akceptacji doprowadził ją do anoreksji. - Miałam ogromny kompleks, jeżeli chodzi o wagę. Miałam anoreksję, dlatego teraz zwracam szczególną uwagę na zbyt szczupłe kobiety - powiedziała. Dziś Caroline zauważa, że piękno można odnaleźć w każdym rodzaju sylwetki. - Uważam, że to jest niezdrowe i żyjemy w takich czasach ''body positivity'', gdzie każde ciało jest piękne, gdzie każdej kobiecie należy się szacunek, każdemu mężczyźnie, nieważne ile ma lat, nieważne jak wygląda, jakiej jest orientacji, każdy jest dolarsowy - przyznała.

Caroline Derpienski budzi sporo emocji. Tak o niej mówi Dagmara Kaźmierska

Caroline Derpienski to celebrytka, która wywołała największe zamieszanie w polskim show-biznesie w ostatnich miesiącach. O jej konfliktach z innymi znanymi osobami - od Piotra Rubika do Anety Glam - można już zacząć pisać osobną książkę. O opinię na temat Derpienski została w ostatnim czasie zapytana Dagmara Kaźmierska. "Królowa życia" przyznała bez ogródek, że pała sympatią do młodszej koleżanki z branży. Zauważyła, w jak krótkim czasie udało jej się być na językach polskich mediów. - Ta dziewczyna miała jakiś swój cel ''być sławną w naszym kraju''. Wdarła się przebojem, wdarła się z impetem, jest wszędzie, codziennie o niej ktoś pisze, a przy tym jest zabawna - powiedziała Kaźmierska. Przy okazji odniosła się także do wypowiedzi Derpienski na jej temat. Przypominamy, że jakiś czas temu Caroline radziła Kaźmierskiej "złapanie vibe'u z Miami", przyznając przy tym, że nawet jej nie kojarzy. Jesteście ciekaw odpowiedzi Dagmary? Przeczytajcie nasz artykuł.

