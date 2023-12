Anna Popek związana jest z Telewizją Polską od lat 90. Wówczas pracowała przy redakcji "Panoramy". Następnie kilka lat później została jedną z prowadzących programu "Kawa czy herbata?". W kolejnych latach jej kariera w TVP nabrała zawrotnego tempa. Pracownica Telewizji Polskiej była gospodynią programów informacyjnych oraz innych formatów. Widzowie mogą kojarzyć produkcje typu: "Świat się kręci", "Dzień dobry, Polsko!", "Pytanie na śniadanie", "Wstaje dzień" czy "Wielkie testy TVP". Choć Anna Popek spędziła lata w telewizji publicznej, to obecnie nie wie, czy może czuć się pewnie na swojej pozycji. W jednym z najnowszych wywiadów wyznała, że zmiany, jakie zafunduje TVP nowa władza są dla niej niewiadomą.

Anna Popek martwi się o posadę w TVP. "Mamy takie czasy"

Anna Popek w rozmowie z portalem Jastrząb Post zdradziła, że nie spoczęła na laurach. Cały czas się dokształca, a także poszerza kompetencje. To daje jej poczucie, że jest lepiej przygotowana do ewentualnych zmian. - Jestem dziennikarką. Kocham swój zawód. Bardzo lubię pracę w tym zawodzie i wydaje mi się, że jestem coraz lepsza. Cały czas się uczę. Zresztą podjęłam też inne studia. Skończyłam jednoroczne studia menadżerskie na SGH, teraz studiuję MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ja się cały czas uczę, również w innych kierunkach, bo nie wiem jeszcze, jakie umiejętności będą potrzebne mi w życiu - opowiadała. Po czym dodała: - Obecnie mamy takie czasy, że wszystko dynamicznie się zmienia, więc ja staram się być przygotowana do wszystkiego - wyznała.

Anna Popek planuje wyjazd za granicę. "Cudowne miasto"

W tej samej rozmowie Anna Popek wyjawiła również, że już niebawem planuje wybrać się do Paryża. Wszystko za sprawą szlifowania i doskonalenia porozumiewania się po francusku. W lutym chce pobrać specjalistyczny kurs językowy. - Wybieram się do Paryża na kurs francuskiego, bo ten język bardzo lubię i chcę wrócić do nauki. Początek lutego planuję tam spędzić. A to jest cudowne miasto, więc uczenie się francuskiego w Paryżu, to jest po prostu rozkosz - zapowiedziała. Więcej zdjęć Anny Popek znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Anna Popek fot. kapif.pl