"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia ma nowy kolor włosów. Fani: Zdecydowanie lepiej

"Ślub od pierwszego wejrzenia" jednym przynosi miłość i popularność, innym tylko to drugie. Choć w przypadku Oliwii i Łukasza wydawało się, że eksperci dobrali ich idealnie. Małżonkowie pozostali w związku po zakończeniu programu, doczekali się także syna Franka. Jednak problemy, z jakimi borykali się uczestnicy czwartej edycji, okazały się zbyt poważne. W grudniu 2020 roku przekazali na Instagramie smutną wiadomość o rozstaniu, o czym pisaliśmy TUTAJ. Uczestniczka do tej pory jest w stałym kontakcie z fanami, których zyskała dzięki udziałowi w show TVN. Po raz kolejny zaskoczyła metamorfozą.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma nowy kolor włosów. Posypały się komplementy

Oliwia w programie była blondynką, jednak później postanowiła przyciemnić kolor włosów. Wybrała głęboki brąz, który nosiła dość spory czas. Teraz jednak zdecydowała się wrócić do jaśniejszego odcienia. "Moje nowe włosy są dowodem, że jedyna stała w życiu to zmiana!" - napisała w najnowszym poście, w którym pochwaliła się efektem prac fryzjerów. Celebrytka nie tylko ma nowy kolor, lecz także zdecydowała się przedłużyć pasma. Internautom bardzo podoba się nowa wersja Oliwii. "Wyglądasz zjawiskowo, jak milion dolarów", "Zdecydowanie w jaśniejszych włosach lepiej niż w ciemnych", "Jest bosko" - komplementują. Zdjęcia zobaczycie poniżej.



"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia przeszła metamorfozę

Była żona Łukasza nie tylko eksperymentuje z włosami, a zmianę przeszła także jej sylwetka. Oliwia schudła 17 kilogramów i chętnie opowiada o tym, jak to zrobiła. Przemiana zajęła jej ponad rok. - Co takiego zrobiłam, że tym razem wyszło, a 50 tysięcy razy wcześniej nie poszło? Przede wszystkim przestałam obsesyjnie patrzeć na swoją sylwetkę, obsesyjnie wchodzić na wagę, patrzeć, czy ona drgnęła, czy kilogram w końcu spadł. Zaczęłam sobie wprowadzać jakieś drobne zmiany do swojego żywienia. Więcej warzyw, więcej wody w ciągu dnia, dzięki temu też mój apetyt się zmniejszył - mówiła na jednym z filmów na Instagramie. Zdjęcia Oliwii, także z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

