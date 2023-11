Viki Gabor już jako 12-latka zyskała ogromną popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Na swoim koncie ma też sporo sukcesów. W 2019 roku wzięła udział w Eurowizji Junior, gdzie zaśpiewała piosenkę "Superhero" i zajęła pierwsze miejsce w konkursie. Dziś młoda gwiazda ma już 16 lat i nieraz mogła przekonać się, że dorastanie w blasku fleszy nie należy do najłatwiejszych. Gabor jest ciągle poddawana ocenie. Nie inaczej było tym razem, kiedy na Instagramie wokalistki pojawiły się zdjęcia w kolorowym futrze.

Viki Gabor znowu w ogniu krytyki za strój. Przesadziła ze złotym łańcuchem?

Viki Gabor lubi eksperymentować z makijażem i strojem, czym nie raz już wywołała kontrowersje. Z tym tematem rozprawiła się nawet na swojej płycie "ID". "Widzą mnie w tym kraju jak obcy ptak" - zaśpiewała w jednym z utworów. Nastolatka była już posądzana o powiększanie ust, czy specjalne postarzanie się zbyt mocnym makijażem. Sama w wywiadach często podejmuje ten temat i chętnie przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

To jest mój wizerunek sceniczny. Kamery i scena wymagają tego makijażu, stylizacji. Na co dzień jest tego makijażu mniej. (...) Za granicą jest inaczej. Byłam ostatnio w Londynie i tam nastolatki na co dzień się tak malują. Ludzie, którzy nie widzieli takich makijaży, nie są jeszcze na to gotowi, mówią, że jest tego za dużo. Kreski różowe, niebieskie... - mówiła w rozmowie z serwisem o2.pl.

Gabor po raz kolejny została skrytykowana za to, co założyła na siebie. Wokalistka opublikowała na Instagramie zdjęcia w windzie. Ma na sobie fioletowe futro i wysokie kozaki z futrzanym motywem, a na jej szyi widać pokaźny złoty łańcuch. "Co ty ze sobą robisz dziewczyno?" - napisała jedna z internautek. Fanki wokalistki od razu stanęły w obronie swojej idolki. "Ale o co ci chodzi? O to, że ubiera się tak, jak jej się podoba?" - skwitowała jedna z internautek. Pod zdjęciem w większości przeważały jednak pozytywne opinie. "Fajne futro", "Bardzo ci pasują takie ubrania", "Ślicznie" - czytamy.

Viki Gabor fot. Instagram.com/vikigaborofficial

Viki Gabor krytykowana za nieodpowiednie stroje. W obronę wzięła ją mama

Pod zdjęciami Viki Gabor bardzo często pojawiają się słowa krytyki za zbyt mocny makijaż i styl, który "nie przystoi" tak młodej dziewczynie. Do tych opinii odniosła się nawet mama wokalistki, która w rozmowie z "Dzień dobry TVN" wyjaśniła, że zabawa modą sprawia jej córce ogromną radość, a ona sama nie uważa, że w jej ubraniach jest coś niestosownego. Jak przez lata zmieniał się styl Viki Gabor? Zobaczcie tutaj.