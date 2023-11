Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w 2022 roku ujawnili swój związek. Zaledwie kilka miesięcy później do sieci trafiła informacja o zaręczynach pary. Fani wciąż się zastanawiają, kiedy dojdzie do ślubu zakochanych. Jakiś czas temu dwutygodnik "Show" poinformował, że ceremonia była w planach, jednak została odwołana. Według informacji, zakochani po prostu nie zdążyli z przygotowaniami. Czy para ma inne plany?

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wezmą tajny ślub? Fani mają się dowiedzieć po fakcie

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek jakiś czas temu przenieśli swoją relację na nowy etap. Narzeczeni zajęci są remontem domu prezentera, gdzie zamierzają zamieszkać razem z dziećmi aktorki. Jakiś czas temu informator dwutygodnika "Show" podkreślił, że gdy dojdzie do uroczystości, będzie ona bardzo kameralna. "Super Express" zapytał znanego tarocistę Mateusza z kanału Matt Max Tarot, aby rozłożył karty i ocenił, co dalej ze ślubem "Kurzopków". Youtuber potwierdził wcześniejsze założenia. Jego zdaniem ceremonia może odbyć się w tajemnicy. Więcej zdjęć "Kurzopków" znajdziecie w galerii na górze strony.

Widzę bardzo dużo walki, i z jednej strony jest walka z jakąś kobietą, a z drugiej strony jest walka i staranie się o miłość, o utrzymanie tej relacji. I wcale nie mówię, że ta relacja jest w jakimś złym stanie. Nie. Wręcz przeciwnie! Ale mam wrażenie, że jeśli tutaj ma być ślub, to będzie on dosłownie po cichu, żeby nie eskalować konfliktów. Powiedzą o nim po fakcie - podkreślił tarocista dla "Super Expressu".

Konflikt między Maciejem Kurzajewskim a Pauliną Smaszcz narasta. Co będzie dalej?

To jednak nie wszystko. Nie jest tajemnicą, że Maciej Kurzajewski i jego była żona, Paulina Smaszcz, są zamieszani w medialny konflikt. Afera ciągle tylko przybiera na sile. Doszło nawet do złożenia pozwu ze strony "Kurzopków". Mateusz z Matt Max Tarot i tym razem wypowiedział się na temat przyszłości. Według niego Smaszcz niepotrzebnie angażuje się w aferę. "Przedstawiają (karty - red.) kobietę ze skrzyżowanymi mieczami na piersiach, która ma zasłonięte oczy. Ona nie widzi, jaka jest sytuacja, nie widzi, jaki jest problem, a mimo to walczy" - podkreślił na łamach "Super Expressu". ZOBACZ TEŻ: Cichopek z Kurzajewskim w nastroju do świętowania. To tylko pozory? Fanów zaniepokoił podpis