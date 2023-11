Caroline Derpieński wciąż kuje żelazo, póki gorące. Celebrytka zapowiedziała na Instagramie tajemniczy projekt, przeznaczony dla rodaków. - Projekt, nad którym pracuję, będzie wyłącznie dla Polaków, aby każdy z was mógł mieć coś ode mnie spersonalizowanego, plus jedynie wy czujecie mój 'dajmondsowy' klimat - mówiła na InstaStories. Influencerka wrzuciła tym samym do sieci materiały zza kulis sesji zdjęciowej do kampanii reklamowej. Nie byłoby by w tym nic wartego uwagi, gdyby nie jej kolor włosów. Derpieński zrezygnowała z blondu na rzecz koloru... niebieskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka podziwia Derpieński

Caroline Derpieński nie jest już blondynką. Brunetką też nie. Zaskakująca metamorfoza

- Dzisiaj nagrywaliśmy w Miami kampanię reklamową mojego produktu. Chcę wam pokazać kulisy. Leżałam bez ubrań i byłam obsypywana dajmondsami - napisała Caroline na Instagramie. Na zdjęciach celebrytki widzimy ją w niebieskiej peruce i mocnym makijażu. Derpieński zaprezentowała się w stroju Ewy, leżąc w wannie. Jak wam się podoba w takim wydaniu? Zdjęcie Caroline Derpieński w niebieskich włosach znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Caroline Derpienski Caroline Derpienski i afera z Dodą, KAPiF.pl

Jak naprawdę wyglądają włosy Caroline Derpieński? Influencerka często nosi doczepy

Caroline Derpieński przyzwyczaiła odbiorców do bujnej blond czupryny. W rzeczywistości włosy modelki są jednak o wiele cieńsze i krótsze. Ostatnio pokazała efekty wizyty u fryzjera, z której wyszła w swoim naturalnym wydaniu. Na jej głowie można zobaczyć też odświeżony kolor oraz kondycję kosmyków. Nietrudno zauważyć, że 22-latka dość często się farbuje, co wpływa na stan jej włosów. "Moje naturalne włoski i kolorek" - napisała na InstaStories przy zdjęciu z salonu. Niestety, jak to nierzadko bywa z włosami rozjaśnianymi do platynowego blondu, końcówki są cienkie, nierównomierne, a także suche. Kilka tygodni wcześniej modelka także odwiedziła fryzjera, lecz oprócz odświeżania koloru zdecydowała się na świeże doczepy. Zrezygnowała wówczas ze sztucznych dopinanych kosmyków. Caroline Derpieński ewidentnie lubi eksperymentować z tym, co ma na głowie. W jakim wydaniu jest jej najlepiej? Dajcie znać w komentarzach.

Caroline Derpieński pokazała zdjęcia ze ślubu przyjaciółki fot. Kapif