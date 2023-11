Adam Małysz może pochwalić się wieloma sportowymi osiągnięciami, m.in. czterema medalami igrzysk olimpijskich, czterema tytułami mistrza świata oraz czterema Kryształowymi Kulami, które otrzymał za wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Poświęcenie się karierze sportowej odbiło się na jego wyborach prywatnych. Skoczek w nowym wpisie na Instagramie odpowiedział fanom. "Wiele razy dostawałem od was i mediów pytanie: dlaczego tylko jedno dziecko?" - zaczął swój wpis i wyjawił, jaka jest prawda.

Adam Małysz zdradza, dlaczego nie ma więcej dzieci

Jedyna córka Adama Małysza i jego żony Izabeli - Karolina Małysz - skończyła w 2023 roku 26 lat. Początkowo małżonkowie planowali jeszcze dla niej rodzeństwo, ale życie napisało inny scenariusz. Wpływ na to, że Karolina jest jedynaczką, miały w dużej mierze zawodowe wybory Adama Małysza. "Jeśli jest się człowiekiem, którego wiecznie nie ma w domu, to ciężko jest myśleć o większej rodzinie. Gdy urodziła się Karolina, to rozmawialiśmy z żoną, że drugie dziecko dopiero wtedy, gdy skończę karierę i będę częściej w domu, żeby móc więcej pomagać" - napisał skoczek.

Ale trochę wymknęło nam się to spod kontroli. Karierę zakończyłem później, niż na początku myśleliśmy, a później jeszcze przez sześć lat uczestniczyłem w rajdach samochodowych. Z drugiej strony - jedno, ale kochane - dodał Adam Małysz.

Gdzie pracuje córka Adama Małysza?

Karolina Małysz nie związała życia zawodowego ze sportem. Córka słynnego skoczka początkowo studiowała kierunek Migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Zrobiła licencjat, a na studia magisterskie wybrała już inny kierunek - Media społecznościowe w zarządzaniu na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na tej samej uczelni. To właśnie ten drugi kierunek przydaje jej się dzisiaj w pracy. "Cały czas pracuję w zawodzie, zajmuję się prowadzeniem kont social mediowych, a przez jakiś czas pracowałam również w influencer marketingu" - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty. Wiadomo, że dziewczyna od sierpnia pracuje na stanowisku Junior Social Media Specialist w firmie Happy Parrots. Koordynuje także media społecznościowe swojego ojca.

