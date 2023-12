Izabela Janachowska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie partnerowała m.in. Radosławowi Majdanowi, Rafałowi Brzozowskiemu, Przemysławowi Salecie i Zbigniewowi Urbańskiemu. Karierę taneczną musiała zakończyć przez kontuzję kolana, ale szybko znalazła nową pasję i zajęcie. Obecnie spełnia się w programie Polsatu "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej", gdzie pomaga parom w przygotowaniach do tej ważnej ceremonii. Ekspertka od ślubów przyznała, że w święta nie jest dobra w przygotowywaniu tradycyjnych wigilijnych potraw i zostawia to innym. Jest za to mistrzynią słodkich wypieków. W jednym z wywiadów zdradziła, jakie są jej popisowe ciasta.

Izabela Janachowska w święta jest ekspertką od ciast. "Robię wspaniałe serniki..."

Izabela Janachowska w rozmowie z "Faktem" zdradziła kilka swoich sprawdzonych przepisów i popisowych słodkości. - Ja wzięłam na siebie pieczenie ciast, bo to kocham, bo to mi wychodzi. (...) Za co się nie złapię, to mi dobre wychodzi. To chyba tak jest, jak wkładasz w to serce, czujesz ten temat, to od razu lepiej idzie. Robię wspaniałe serniki, drożdżówki z makiem, najlepsze na świecie ciasto marchewkowe z mascarpone. Mogłabym ci wymieniać do jutra, bo ja to kocham - wyznała w rozmowie z reporterem tabloidu. Chcecie poznać jeden z przepisów tancerki? Sprawdźcie poniżej.

Izabela Janachowska zdradziła przepis na swój ulubiony sernik chałwowy. Receptura jest banalnie prosta

W rozmowie z "Faktem" Izabela Janachowska wyjawiła, z jakiego przepisu korzysta, kiedy robi chałwowy sernik. Do przygotowania tego wyjątkowo smacznego ciasta potrzebujecie tylko kilku składników.

Spód: 200 g maślanych herbatników, 50 g sezamu, 130 g masła (82 proc.)

200 g maślanych herbatników, 50 g sezamu, 130 g masła (82 proc.) Masa serowa: 1 kg twarogu sernikowego, 250 g chałwy waniliowej, 3 jajka, 90 g cukru pudru, 10 g cukru wanilinowego lub waniliowego.

"Przygotowanie ciasta zaczynamy od zmiksowania herbatników. Następnie do nich dodajemy sezam i masło. Dokładnie mieszamy. Masą wykładamy formę, tak aby zakryły także brzegi formy, którą wcześniej należy wyłożyć papierem do pieczenia" - czytamy na stronie Fakt.pl. W dalszej części przepisu dowiadujemy się, jak przygotować masę serową. Receptura jest banalnie prosta. "Należy dokładnie wymieszać twaróg, chałwę, cukier puder oraz cukier wanilinowy" - informuje tabloid. Do masy serowej dodajemy po kolei jajka i dokładnie mieszamy całość mikserem. Tak przygotowaną masę przelewamy na wcześniej przygotowany spód. Ostatnim etapem jest pieczenie i przygotowanie polewy. "Ciasto należy piec przez 60-70 minut. Po upieczeniu należy pozostawić do całkowitego wystudzenia, tak, aby sernik nie opadł. Gotowe ciasto opcjonalnie można polać własnoręcznie wykonaną polewą. Aby ją wykonać, należy rozpuścić białą czekoladę (150 g) oraz śmietankę 30 proc. (60 g). Aby zachować chałwowy klimat ciasta, można także dodać opcjonalnie chałwę" - podaje serwis fakt.pl. Skusicie się na przygotowanie tego ciasta?

