Grażyna Wolszczak rozpętała ostatnio medialną aferę, komentując związek celebrytki Sylwii Bomby i Grzegorza Collinsa. Aktorka znana m.in. z "Wiedźmina" i serialu "Na Wspólnej" nie gryzła się w język i na wieści o ich relacji zareagowała bardzo spontanicznie. Jej wpis nie spotkał się jednak z dobrym odbiorem i aktorka musiała tłumaczyć się z felernego doboru słów. "O rany, człowiek idzie spać, a rano się dowiaduje, że aferę rozpętał niechcący. Kocham obu Collinsów bardzo, nominowali mnie zresztą na swoją matkę, więc wzburzenie moje (i to też nie na serio) - dlaczego "matka" dowiaduje się ostatnia. Zawsze kibicuję Gregowi i tym razem też baaaardzoooo! Mam nadzieję na szybki wieczorek zapoznawczy" - skwitowała aktorka. Co dziś słychać u Grażyny Wolszczak? 7 grudnia obchodziła 65. urodziny. Aktorka od lat jest podziwiana za nie tylko swój kunszt, ale także sylwetkę. W jednym z ostatnich wywiadów wyjawiła, co jest sekretem jej doskonałej formy. Jak się okazuje, musiała wykluczyć z diety trzy składniki.

Grażyna Wolszczak sylwetkę zawdzięcza specjalnej diecie. "Nie znoszę ortodoksji"

Grażyna Wolszczak w jednym z wywiadów wyznała, że jej figura to przede wszystkim zasługa diety. Aktorka dowiedziała się, że jest uczulona na gluten, laktozę i jajka i musiała całkowicie zrewolucjonizować swój sposób odżywania. Jak sama podkreśliła, początki były trudne, bo była przekonana, że musi wyeliminować ze swojego jadłospisu wszystko, co smaczne. "Okazało się, że z dotychczasowego menu niemal nic nie zostało i trzeba było wymyślić wszystko od nowa. Zmieniliśmy całkowicie kuchnię" - powiedziała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów". W efekcie wprowadzonych zmian aktorka schudła ponad osiem kilogramów, ale jak sama podkreśla, utrata wagi nigdy nie była jej celem, a jedynie efektem ubocznym wprowadzonych rewolucji. W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" wyznała, że nie lubi skrajności i unika restrykcyjnych diet. Jej kluczem do sukcesu jest codzienne dbanie o zdrowie, ale od czasu do czasu pozwala sobie też na małe "grzeszki".

Jeśli chodzi natomiast o podejście do odżywiania, to zdecydowanie nie jestem fanką restrykcyjnych diet, bo te skutkują zwykle efektem jojo. Staram się zachowywać dyscyplinę jako sposób na życie, choć z drugiej strony nie znoszę ortodoksji. Wszystko jest dla ludzi, więc dobrze jest mieć co jakiś czas "cheat day", kiedy sięgamy po rzeczy, które szczególnie nam smakują, bez wyrzutów sumienia - podkreśliła aktorka.

Grażyna Wolszczak dobre nawyki ma z domu. "Bardzo się jako dziecko przeciw temu buntowałam"

Grażyna Wolszczak naukę dobrych nawyków żywieniowych zawdzięcza mamie, która z racji zawodu przykładała do tego ogromną uwagę. Aktorka na początku nie była zadowolona z ograniczeń w diecie. Dopiero po latach to doceniła. "Moja mama była higienistką w szkole i pewnie dlatego też wyjątkowo zwracała uwagę na zdrowy styl życia. Bardzo się jako dziecko przeciw temu buntowałam, bo nie wolno mi było jeść tych wszystkich pysznych, niezdrowych rzeczy, jakimi zajadali się moi rówieśnicy. Jakież było moje zdziwienie, kiedy już jako dorosły człowiek zdałam sobie sprawę, że niepostrzeżenie przejęłam jej zacięcie do zdrowego odżywiania" - opowiedziała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".