Aitana Lopez jest hiszpańską influencerką. 25-latka mieszka w Barcelonie, pasjonuje się fitnessem i graniem w gry. Lopez ma włosy pofarbowane na modny odcień różu i niedawno zaczęła współpracę z firmą sprzedającą popularne suplementy. Jej konto na Instagramie śledzą ponad 144 tysiące obserwatorów, ale z dnia na dzień ich przybywa. Aitana ostatnio wybrała się na koncert zespołu Blink-182, a zdjęciami z tego wydarzenia podzieliła się w sieci. Co wyróżnia ją spośród innych influencerek? Aitana Lopez tak naprawdę nie istnieje i jest wytworem sztucznej inteligencji. Jak się okazuje, jest tak realistyczna, że udało się jej nawet poderwać znanego aktora.

Aitana Lopez to influencerka, która nie istnieje. Generuje spore zyski dla swoich twórców

Aitana Lopez to dzieło agencji marketingowej The Clueless, a jej pomysłodawcą jest założyciel agencji, Ruben Cruz. Została stworzona przez AI i już generuje dla swojej firmy zyski. Skąd w ogóle wziął się taki pomysł? Cruz w rozmowie z portalem Euronews podkreślił, że podczas wielu analiz przeprowadzanych w ich agencji stwierdzono, że influencerzy bardzo często zawodzą i projekty nie dochodzą do skutku. Z 25-letnią Lopez nie ma tego problemu, bo jest zawsze dostępna i może generować niezliczoną ilość kampanii. W miesiącu może przynieść nawet dziesięć tysięcy euro zysku.

W zamyśle Lopez miała mieć jasno określone pasje, co widać na jej Instagramie. Lubi chodzić na koncerty i ćwiczyć. Zadbano także o to, aby na zdjęciach miała małe niedoskonałości, dzięki temu wydaje się jeszcze bardziej realistyczna. Co sądzą o niej internauci? Na jej profilu nie brakuje zachwytów nad jej urodą i widać, że łatwo można się nabrać na to, że jest prawdziwą osobą. "To najbardziej realistyczna postać wykreowana przez AI, jaką kiedykolwiek widziałam", "Najbardziej śmieszą mnie ci wszyscy kolesie, którzy wyznają jej miłość i nie zdają sobie nawet sprawy, że ona nie istnieje" - czytamy w komentarzach na profilu influencerki. Jak się okazuje, Lopez skradła nawet serce popularnemu aktorowi. Dalibyście się nabrać?

Nieistniejąca influencerka już łamie serca. Popularny aktor zaprosił ją na randkę

Jak się okazuje, Aitana Lopez ma już nawet swojego adoratora, a to chyba najlepiej świadczy o tym, jak łatwo można kogoś nabrać na nieistniejącą influencerkę. Co ciekawe, poderwała jednego z popularniejszych aktorów w kraju. - Pewnego dnia, znany, latynoski aktor napisał do niej, by zaprosić ją na randkę. Ten aktor ma około pięciu milionów obserwatorów, a niektórzy członkowie naszej ekipy oglądali jego serial, gdy byli dziećmi. Nie miał pojęcia, że Aitana nie istnieje - wyjawił Ruben Cruz w rozmowie z portalem Euronews.