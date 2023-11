Marta Manowska to prezenterka telewizyjna, która od lat jest związana z TVP. 39-latka dała się poznać widzom jako ciepła i empatyczna prowadząca, jest gospodynią programów takich jak "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Dziennikarka oba formaty prowadzi od samego początku i dziś ciężko sobie wyobrazić, jak wyglądałoby bez jej udziału. Ostatnio do sieci przedostały się jednak rzekome wypowiedzi osób z jej otoczenia, które wprost określiły, że jest trudna we współpracy. Marta Manowska już odniosła się do przykrych zarzutów na swój temat.

Zobacz wideo Marta Manowska poprowadzi "Pytanie na śniadanie"?

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska jest trudna we współpracy? Tak donosi informator

Jak donosił informator serwisu ShowNews.pl, Marta Manowska ma być zupełnie inną osobą, niż kreuje ją telewizja. Prezenterka ma się cieszyć niezbyt dobrą opinią wśród współpracowników. - Manowska się nie integruje w firmie, nie ma przyjaciół. Jest trudna we współpracy, nie potrafi współpracować z dziennikarzami, wręcz odwrotnie, zraża media do siebie. Zarabia krocie i jest gwiazdą - czytaliśmy w portalu. Informator zdradził także, że stacja nie angażuje ją w nowe projekty. - Marta dużo podróżuje i nie ma zamiaru zrezygnować ze swoich planów, więc nie dostaje już propozycji na prowadzenie imprez. Nie jest brana pod uwagę na żadne fuchy - czytamy wypowiedź donosiciela.

Marta Manowska KAPiF

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska odnosi się do zarzutów, że jest trudna we współpracy

Portal postanowił zapytać o te zarzuty u źródła. Marta Manowska ujawniła portalowi ShowNews, że jest aktywna w mediach na swoich zasadach. Odniosła się także do braku angażu w dodatkowych projektów, mówiąc, że rozważa każdą propozycję, którą dostaje. "Jestem dość aktywna w mediach społecznościowych. Wywiadów udzielam, gdy zostanę o to poproszona. Mówię oczywiście, jak to wygląda z mojej perspektywy. Bardziej aktywna być nie chcę (...). Odnoszę się konkretnie do każdej propozycji i albo ją przyjmuję, albo odmawiam" - przyznała. Co z zarzutami o byciu trudną we współpracy? Wprost oceniła, że w tym przypadku akurat nie jej oceniać. "Proszę zapytać moich przyjaciół, ekipy" - odparła.

