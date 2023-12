Marie Dee publikuje popularne filmiki na platformie TikTok. Jej konto "@notmariedee" ma ponad 280 tysięcy obserwujących i ponad sześć i pół miliona polubień. Kobieta lubi eksponować ciało w opiętych i wydekoltowanych strojach. Na jednym z nagrań pokazała, za jakie ubranie odesłano ją z miejsca pracy do domu. Filmik wzbudził ogromne poruszenie wśród użytkowników platformy. W materiale widzimy, jak pracownica z działu HR oznajmia Dee, że wybrała zbyt wyuzdaną kreację do biura i kobieta upomniała ją, że w takim stroju nie może przychodzić do pracy. Co ciekawe, właśnie tego dnia Dee zrezygnowała z odważnych krojów i wybrała prostą sukienkę zabudowaną pod samą szyję.

Tiktokerka pokazała, za jaki strój skrytykowano ją w pracy. Pracownica działu HR nie szczędziła słów

Przyczyną całego zamieszania była czarna, dopasowana sukienka. Jak się okazuje, to już nie pierwszy raz, kiedy ktoś zwraca Marie Dee uwagę w biurze. Dla innych jej strój jest zbyt wyzywający. "To robi się już zbyt kuriozalne. Słuchajcie, po raz kolejny odesłano mnie do domu za nieodpowiedni strój. Podeszła do mnie nawet pracownica działu HR, więc postanowiłam ją zapytać, o co chodzi" - napisała tiktokerka. - Przykro mi, ale nie możesz nosić takiego stroju w biurze. Za wiele odsłania i rozprasza innych - słyszymy na nagraniu. Marie Dee owszem miała na sobie przylegającą do ciała sukienkę, ale całość była zabudowana aż pod samą szyję. Tiktokerka postanowiła zapytać o opinię swoich obserwatorów. Sprawdźcie poniżej, co odpowiedzieli.

Lawina komentarzy pod nagraniem tiktokerki. Internauci sugerują, że powinna pozwać firmę, dla której pracuje