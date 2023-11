Hakiel czuł się obgadywany. Chodziło mu o Cichopek i Kurzajewskiego? "Nie mamy po 12-15 lat"

Marcin Hakiel tworzył małżeństwo z Katarzyną Cichopek przez 14 lat. Ich relacja była jedną z najbardziej śledzonych w polskim show-biznesie. Wszystko zaczęło się od "Tańca z Gwiazdami", a skończyło na sali sądowej, czemu towarzyszyła atmosfera skandalu. Hakiel w ostatnim wywiadzie przyznał, że był obgadywany przez innych. Miał na myśli byłą partnerkę i Macieja Kurzajewskiego? Przeczytajcie, co wyznał tancerz.

Marcin Hakiel zacząć więcej mówić o prywacie. Musiał naprostować pewne wieści

Tancerz otworzył się na temat dawnej relacji i obecnego partnera Katarzyny Cichopek. Widać to było szczególnie w wywiadzie u Żurnalisty. Niektórzy jednak zastanawiają się, dlaczego Hakiel zaczął poruszać tak wiele prywatnych tematów. Odpowiedzi udzielił w Radiu ZET. - Ja mam poczucie, że to jest powiedzenie prawdy - oznajmił. - Ja tego nie ukrywałem, że udzieliłem tych wywiadów, żeby naprostować pewne rzeczy, bo dochodziły do mnie różne informacje. Ostatnio też różni dziennikarze sami do mnie dzwonili, pisali, że pewne rzeczy się dzieją na backstage'u - dodał Hakiel. Tancerz jest otwarty na konfrontację z trudnymi, prywatnymi tematami. Nie ukrywał przy tym złości wobec tajemniczych informatorów, którzy dzielili się newsami na jego temat. O tej kwestii również wspomniał w rozmowie.

Nie bawmy się, nie mamy po 12-15 lat, żeby się bawić w jakichś właśnie "ukrytych informatorów", "znajomych", no umówmy się, takie rzeczy się nie dzieją - grzmiał. To jest po prostu wypuszczane przez kogoś zainteresowanego w jakimś tam celu swoim. Ja nie mam problemu z tym, żeby pogadać w cztery oczy, w ośmioro oczu, sześcioro oczu, czy ile tam - oznajmił.

Marcin Hakiel ma już nową dziewczynę. Gdzie się poznali?

Byli małżonkowie układają sobie życie u boku nowych partnerów. Cichopek związała się z kolegą z pracy, a tancerz odnalazł szczęście u boku brunetki Dominiki. Gdzie Hakiel po raz pierwszy spotkał ukochaną? - Poznaliśmy się przez wspólnych przyjaciół. No i poszliśmy na wspólną kawę, kupiliśmy wspólne koszulki Beyoncé (...) i tak sobie żyjemy i jest nam dobrze - wyznał tancerz. Powiedział nam jeszcze nieco więcej o tej relacji, o czym przeczytacie tutaj. Zdjęcia Hakiela znajdziecie z kolei w galerii.

