Blanka Lipińska zasłynęła dzięki powieściom erotycznym "365 dni", opowiadającym historię Massimo i Laury. Na podstawie książek zostały nakręcone filmy, które mimo negatywnych opinii cieszyły się sporą popularnością na Netfliksie. Lipińska działa także prężnie na Instagramie, gdzie nie boi się głośno mówić o tym, co się jej nie podoba. Niedawno zaskoczyła internautów wypowiedzią na temat... matek. Autorka erotyków nie szczędziła słów krytyki wobec sfrustrowanych kobiet wyładowujących napięcie na innych.

Blanka Lipińska skrytykowała... sfrustrowane matki. Rozpętała się burza

- Ja rozumiem (...), że jest wam ciężko, ja wszystko rozumiem. Nie jestem matką i jakby wydaje mi się, że same zdecydowałyście się na to, żeby mieć to dziecko. Wiadomo, że człowiek nie ma pojęcia, dopóki go to nie spotka - zaczęła w dość wyrozumiały sposób Blanka Lipińska. Kolejno stwierdziła, że nie podoba jej się frustracja polskich kobiet wychowujących dzieci, którą - jej zdaniem - mają wyładowywać na osobach trzecich. - Uważam, że matki nie powinny frustracji swojej wyładowywać społecznie na przykład w kolejkach do kas i mieć pretensje do całego świata, że one mają dziecko (...). Nie musisz swojego złego humoru wyładowywać na mnie ani na nikim innym - powiedziała. Autorka bestsellerów dodała przy tym, że ma pełną wyrozumiałość do kobiet w ciąży, ale do matek już nie.

Blanka Lipińska w ogniu krytyki internautów. Autorka bestsellerów pozostaje jednak nieugięta

Na odpowiedź ze strony internautek Blanka Lipińska nie musiała długo czekać. "Rodzic teoretyk to jedna z rzeczy tak absurdalnie głupich, że najzwyczajniej w świecie zastanawiam się, co trzeba mieć w głowie, żeby się w kwestii rodzicielstwa wypowiadać", "Blanka, bycie matką jest tak prze****ne, że sobie sprawy nie zdajesz. Ja też kiedyś oceniałam matki, a tak naprawdę nic nie wiedziałam" - czytamy opinie oburzonych internautek. Lipińska w odpowiedzi twierdzi, że żaden fakt nie usprawiedliwia wylewania frustracji na innych. "Ja nie mówię o rodzicielstwie, a zwyczajnie o braku kultury usprawiedliwianym faktem posiadania potomstwa" - czytamy.

