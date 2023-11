Kinga Zawodnik od lat związana jest ze stacją TVN Style, w której była bohaterką programu "Dieta czy cud?". Prezenterka zmagała się z nadwagą i jakiś czas temu poinformowała, że poddała się operacji bariatrycznej. Teraz w mediach społecznościowych relacjonuje, jak wygląda rekonwalescencja oraz, jak zmienia się jej ciało.

Kinga Zawodnik zmniejszyła żołądek. Teraz pokazała, jak schudła

Kinga Zawodnik to niejedyna celebrytka, która pochwaliła się, że przeszła operację bariatryczną. Wcześniej taki krok podjął również Mateusz Borkowski znany jako Big Boy z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Mężczyzna często pokazuje swoją metamorfozę Teraz podobną drogę obrała Kinga Zawodnik. Bohaterka "Dieta czy cud" na Facebooku i Instagramie zdradziła, jak wygląda cztery miesiące po operacji. Na wstępie przyznała też, że schudła już ponad 30 kilogramów. Widać, że 29-latka nieco obawia się tego, w jakim tempie zmienia się jej ciało.

Dziś mija czwarty miesiąc [od operacji -red]. Na wadze -32,2 kg. Dużo się ruszam, ćwiczę, spaceruję, chodzę na basen, powróciłam do swoich treningów MMA, a z jedzeniem jest różnie. Nie zawsze wszystko zjem, ale pilnuję, by moje posiłki było urozmaicone i ta waga spada dosyć szybko. Może nawet trochę za szybko, a może nawet trochę się tego zaczynam już bać. Może chciałabym, aby wolniej ta waga spadała? Dużo mam myśli w głowie - napisała na Facebooku.

Kinga Zawodnik żałuje operacji? "Nie zawsze jest kolorowo"

Kinga Zawodnik podkreśliła, że na operację zdecydowała się w trosce o zdrowie. Dodała także, że ciągle jest pod opieką specjalistów. Patrząc na to, jakie kroki poczyniła i jak wpłynęły one na jej ciało, nie kryła wzruszenia. "Jestem pod stałą kontrolą i wszystko jest w porządku z moim odchudzaniem. Jedno jest pewne - idę po swoje zdrowie. Tak zmieniał i zmienia się mój brzuch, jak widzicie w filmiku. Nie wiem dlaczego, ale jak teraz pisze ten post, to mam łzy w oczach - czytamy". Prezenterka ma świadomość, że operacja, której się poddała, była poważna. Nie żałuje jednak, że się na nią zdecydowała. "Często pytacie, czy drugi raz zrobiłabym to samo. Tak! Nie żałuję swojej decyzji i nie będę żałować. Ale wiecie co? Teraz kiedy systematycznie zaprzyjaźniłam się z aktywnością [fizyczną -red.] i zdrowym jedzeniem, to faktycznie raz zaczęłam "gdybać", czemu nie mogłam być wytrwała wcześniej. Najwidoczniej coś dzieje się po coś i wiem, że już tych samych błędów nie popełnię! Nie ze wszystkim jest kolorowo. (...) Jestem silna i wasze wsparcie daje mi powera do działania" - czytamy. Przypomnijmy, że niedawno Kinga Zawodnik w rozmowie z Plotkiem szerzej opowiedziała o swojej diecie po operacji. Przyznała też, że pierwsze dni po zmniejszeniu żołądka czuła się bardzo źle. Więcej na ten temat TUTAJ. Po najnowsze zdjęcia Kingi Zawodnik, na których widać jej metamorfozę, zapraszamy do galerii, która znajduje się w górnej części artykułu.

