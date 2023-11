Magdalena Mazur to polska aktorka, prezenterka i modelka, którą widzowie mogą doskonale kojarzyć z roli pielęgniarki w serialu "Daleko od noszy". Urodziła się 26 maja 1976 roku w Katowicach. Jest absolwentką bibliotekarstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zamiast jednak siedzieć w bibliotece, postanowiła zaistnieć w telewizji. Swoją przygodę ze srebrnym ekranem zaczynała od erotycznego programu Polsatu "Różowa landrynka". Później wystąpiła także m.in. w "Klanie", "Pierwszej miłości", "Graczykach" czy też "Całkiem nowych latach miodowych". Sprawdziliśmy, co teraz u niej słychać.

Grała w "Daleko od noszy". Teraz wygrzewa się na azjatyckich plażach

Na Instagramie Magdaleny Mazur możemy dostrzec głównie piękne kadry z zagranicznych wojaży. Prezenterka chętnie pozuje w kostiumach kąpielowych i pokazuje, jak wygrzewa się na słonecznych plażach. Upodobała sobie zwłaszcza te azjatyckie podróże. 2 listopada wrzuciła na swój profil zdjęcia z wakacji na Malediwach. W oczy rzuca się przede wszystkim krystalicznie czysta woda. Warto jednak też podkreślić, że po aktorce w ogóle nie widać oznak upływającego czasu. Na innych zamieszczonych fotografiach można też zauważyć ujęcia z bajecznej Indonezji.

Magdalena Mazur na premierze filmu "Twórca". Postawiła na kremowy total look

Nie oznacza to jednak, że Magdalena Mazur zrezygnowała całkowicie z aktywności zawodowej i obecnie zajmuje się jedynie polegiwaniem na plaży. Na jej Instagramie możemy dostrzec ujęcia w stroju pielęgniarki. Tym razem nie z serialu "Daleko od noszy", ale kabaretu PanDemon. Aktorka pod koniec września wybrała się na premierę filmu "Twórca" do warszawskiego KinGramu. Tego wieczoru postawiła na maksymalizm. Do zdjęć pozowała w kremowym total looku w odcieniach złamanej bieli. Zdecydowała się na krótką, mocno zdobioną spódnicę i bluzkę z prześwitującego materiału. Całość uzupełniły delikatne sandałki na szerokim obcasie. Kropką nad "i" okazała się niewielka torebka. Magdalena Mazur postawiła też na proste, naturalne uczesanie. Dzięki temu stylizacja nabrała powiewu nowoczesności.

Magdalena Mazur na premierze filmu 'Twórca' Magdalena Mazur na premierze filmu 'Twórca'. Fot. Instagram.com/_magdalenamazur screen