Odkąd Caroline Derpienski ogłosiła publicznie, że jest gwiazdą z USA, prężnie rozwija swoją karierę w Polsce. Choć o jej osiągnięciach niewiele wiadomo, modelka nie ustaje w przekonywaniu ludzi o tym, jak jest zamożna. Relacjonuje także swoje życie w Miami na Florydzie. Ostatnio wybrała się do fryzjera, lecz tym razem zrezygnowała z doczepianych pasm. Odświeżyła kolor na głowie i zdecydowała się na pozostawienie swoich włosów bez doczepów. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, w jakim stanie są jej naturalne kosmyki. Końcówki nie wyglądają zdrowo.

REKLAMA

Zobacz wideo Caroline Derpienski kupiła followersów? Odpiera zarzuty

Caroline Derpienski pokazała swoje prawdziwe włosy. W takiej są kondycji

Na wyjściach i ściankach, kiedy Caroline Derpienski pozuje fotoreporterom, można zauważyć jej bujne fale do pasa. W rzeczywistości włosy modelki są o wiele cieńsze i krótsze. Ostatnio pokazała efekty wizyty u fryzjera, z której wyszła w swoim naturalnym wydaniu. Na jej głowie można zobaczyć też odświeżony blond. Trzeba przyznać, że dość często się farbuje, dbając o to, by nie mieć zbyt dużych odrostów.

Moje naturalne włoski i kolorek - napisała na InstaStories przy zdjęciu z salonu.

Taki widok nie jest zbyt częsty nawet dla fanów Derpienski. Niestety, jak często bywa z włosami rozjaśnianymi do platynowego blondu, końcówki są cienkie, nierównomierne i suche. Kilka tygodni wcześniej modelka także odwiedziła fryzjera, lecz oprócz odświeżania koloru zdecydowała się na świeże doczepy. Tym razem zrezygnowała ze sztucznych dopinanych kosmyków. Myślicie, że długo wytrwa w naturalnej czuprynie? Fryzurę Caroline Derpienski bez doczepów możecie zobaczyć w naszej galerii.

Caroline Derpieński w 'Damach i wieśniaczkach' screen player.pl

Caroline Derpienski bez makijażu? Pokazała się na TikToku

Choć Caroline Derpienski najczęściej pokazuje się w ciężkim i mocny makijażu, kilka razy zrobiła wyjątek. Podczas nagrań na TikToku zdecydowała się pokazać swoją naturalną cerę bez grama make-upu. Sama zresztą przyznała, że czuje się dobrze, nawet kiedy jest nieumalowana, co było dość zaskakującym wyznaniem, lecz internauci przyjęli to entuzjastycznie. Nie szczędzili jej komplementów. Derpienski bez makijażu możecie zobaczyć TUTAJ.

Caroline Derpieński Fot. KAPiF.pl