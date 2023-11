Jednym z najbardziej spektakularnych elementów wystawnego wesela jest moment, kiedy na udekorowanej, pełnej gości sali pojawia się misternie skonstruowany tort. Młode pary prześcigają się w wyborze jak najlepszego cukiernika, który stworzy im na tę okazję wielopoziomową konstrukcję wprawiającą w osłupienie gości. Tym razem uwagę od tortu skutecznie odciągnął pan młody, któremu w kluczowym momencie przyjęcia zebrało się na żarty.

Tiktokerka pokazała nagranie ze swojego ślubu. Internauci oburzeni zachowaniem pana młodego. W kluczowym momencie wesela zebrało mu się na okrutne żarty

Na TikToku @chloehamiltonprice pojawiło się nagranie z wesela, które wzbudziło ogromne kontrowersje w sieci. Wszystko przez oburzające zachowanie pana młodego. Chloe i jej partner długo się przyjaźnili, a potem zdecydowali się na stworzenie związku, który został zwieńczony sakramentalnym "tak". Najpierw na TikToku pojawiło się urocze nagranie z ich ślubnej ceremonii. "To już oficjalne, jesteśmy panem i panią Price. Kocham mojego głupiego męża najbardziej na świecie" - napisała świeżo upieczona panna młoda. Jak się okazuje, podczas wesela jej partner postawił pod znakiem zapytania ich kilkugodzinne małżeństwo. Wszystko przez jego niestosowny dowcip, który wydał mu się wyjątkowo zabawny i na miejscu. Jednym z kluczowych momentów wesela jest konsumpcja tortu. Młode małżeństwo karmi się wzajemnie tym słodkim wypiekiem. Tym razem pan młody postanowił wsmarować ukochanej kawałek pełnego słodkiego kremu tortu prosto w twarz. Jego ukochana przewróciła się na ziemię. To nie powstrzymało mężczyzny i nie przestał "raczyć" ukochanej tortem. Biorąc pod uwagę, ile godzin trwają przygotowania ślubnego makijażu i jak wiele czasu zajmuje zrobienie fryzury, Chloe musiała być "wniebowzięta".

Chloe Newhamilton z mężem Chloe Newhamilton z mężem; fot tiktok.com/chloehamiltonprice

Użytkownicy TikToka oburzeni weselnym żartem pana młodego. Jednoznaczny werdykt: rozwód

W komentarzach pod nagraniem od razu pojawiły się reakcje oburzonych internautów. Jednomyślnie stwierdzili, że mężczyzna przez swoje zachowanie zrujnował całe wesele. "Wzięłabym rozwód", "Poryczałabym się", "Wyszłabym po prostu, bo to jest najokropniejsza rzecz" - czytamy. Wygląda na to, że mąż Chloe miał wyjątkowe szczęście do wyrozumiałej partnerki. Biorąc pod uwagę, że kobieta wstawiła to nagranie do sieci, musiała uznać tę sytuację za wyjątkowo zabawną, ale... wygląda na to, że doszło do tego dopiero po czasie. We fragmentach nagrania widać, że nie jest jej do śmiechu.