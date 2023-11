Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poinformowali we wtorek o kolejnej ciąży aktorki. Zrobili to oryginalnym nagraniem, na którym ich rodzina jest przedstawiona przez dwuletnią córkę małżonków. W pewnym momencie możemy usłyszeć: "A ja jestem Nadzia. Będę miała siostrzyczkę. Zobacz Krysia, to jest moja siostrzyczka" - mówi dziewczynka, zwracając się do jednego z psów i pokazując mu zdjęcie USG. Pod nagraniem szczęśliwi rodzice dodali też kilka słów od siebie. "Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie, a Zosia sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym" - czytamy w poście pary. Kilka godzin później bawili się świetnie na mieście.

Koleżanka mówi o bliźniaczej ciąży Zofii Zborowskiej

Zofia Zborowska nie robi już tajemnicy ze swojej nowej ciąży. Kilka godzin po ogłoszeniu w internecie tej radosnej nowiny, poszła z mężem na event, gdzie spotkała dobrych znajomych. Nie zabrakło oczywiście pamiątkowych relacji na Instagramie. "Nadchodzi mom of two (mama dwójki - przyp.red)" - powiedziała na jednej z nich Maja Bohosiewicz, pokazująca nagranie na którym widzimy rozbawioną Zborowską trzymającą się za brzuch. "Ach, przestań" - śmiała się kokietując. W pewnym momencie na filmiku pojawia się ich koleżanka, która dorzuciła swoje trzy grosze i zdaje się zażartowała. "Teraz to są bliźniaki. Wygadałam się?" - słyszymy, co tylko Bohosiewicz zdążyła skwitować dwoma słowami - "Jezus Maria!". Pierwsze zdjęcia Zofii Zborowskiej w ciąży z kolejną córką, znajdziesz w galerii na górze strony.

Zofia Zborowska przechodziła trudny czas w poprzedniej ciąży

Podczas ciąży z Nadzieją, Zofia Zborowska nie koloryzowała rzeczywistości i pokazywała ją taką, jaka jest. Za pokazywanie się w naturalnej odsłonie obrywało się jej regularnie w sieci. Aktorka przechodziła wtedy trudny czas, bo na domiar złego chorowała. - Ja wtedy miałam czerniaka. W ciąży i przechodziłam przez bardzo, bardzo, bardzo trudny czas. To była ostatnia rzecz, o jakiej ja myślałam, jak wyglądam - opowiadała w programie "Dalej" na YouTubie. Rozmawiająca z nią Martyna Wojciechowska była wstrząśnięta wyznaniem Zofii. - To jest w ogóle jakiś koszmarny moment w życiu, o którym mówisz. Jesteś w ciąży i dowiadujesz się o tym, że masz tak ciężką chorobę - podsumowała.