Teresa Lipowska jest uwielbiana przez widzów. Z pewnością większość z nich kojarzy ją za sprawą roli Barbary Mostowiak w "M jak miłość", w którą wciela się od pierwszego odcinka serialu, czyli przez ponad dwie dekady. W tym roku aktorka skończyła 86 lat. Mimo to nie zamierza zwalniać tempa i nadal aktywnie pracuje zawodowo oraz pojawia się na branżowych eventach czy imprezach. Tak samo było i w tym przypadku. Teresa Lipowska przybyła na premierę filmu "Uwierz w Mikołaja". Jej starannie dobrana stylizacja zapiera dech w piersiach. Jeden element zwraca szczególną uwagę.

Teresa Lipowska olśniła na premierze. Spójrzcie na ten uśmiech!

Teresa Lipowska po raz kolejny zachwyciła swoim wyglądem i wyczuciem stylu. Trzeba przyznać, że gdzie nie wybierze się aktorka, to zawsze prezentuje się obłędnie. Tym razem została zaproszona na premierę filmu, w którym gra. "Uwierz w Mikołaja" to świąteczna komedia romantyczna. Teresa Lipowska pojawiła się na czerwonym dywanie i chętnie pozowała do zdjęć. Dzięki temu mogliśmy rzucić okiem na jej kreację. Na tę wyjątkową okazję aktorka wybrała iście szykowną stylizację. Miała na sobie długą bordową suknię, o podkreślającym figurę kroju. Na wierzch zarzuciła jesienny płaszcz, na którym widniały liczne wzory w liście. Całość została dopełniona czarnymi butami na obcasie oraz subtelnym makijażem. Oprócz tego w oczy rzucał się jeszcze jeden element. Aktorka wprost promieniała, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Trzeba przyznać, że radosna i w eleganckim wydaniu prezentowała się wprost zjawiskowo. Więcej zdjęć Teresy Lipowskiej znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Teresa Lipowska Teresa Lipowska olśniła na premierze / fot. KAPIF.pl

Teresa Lipowska na zdjęciu sprzed lat. Możecie jej nie poznać

Teresa Lipowska związana jest z aktorstwem od wielu lat. Nie każdy jednak wie, że w latach 60. ubiegłego wieku zajmowała się głównie podkładaniem głosu. Jakiś czas temu do sieci trafiły archiwalne kadry, na zdjęcia, na których możemy zobaczyć aktorkę właśnie w tamtym okresie. Miała wówczas 26 lat, jednak pewne rzeczy się nie zmieniły. Już wtedy stawiała na krótką i nienagannie ułożoną fryzurę oraz elegancki styl. Zdjęcie możecie zobaczyć TUTAJ.