"Świat według Kiepskich" przez lata rozbawiał widzów do łez i z pewnością był jednym z ulubionych serialów Polaków. Pierwszy odcinek sitcomu został wyemitowany w 1999 roku i przez 23 lata mogliśmy śledzić perypetie mieszkańców kamienicy pod adresem Ćwiartki 3/4. Głównych bohaterów stanowiła tytułowa rodzina Kiepskich, małżeństwo Paździochów oraz Arnold Boczek, ale przez serial przewinęło się znacznie więcej postaci, które dołożyły cząstkę siebie do tej historii. W kilku odcinkach pojawiła się Joanna Opozda. Na fotografiach z planu naprawdę trudno ją poznać.

Joanna Opozda wystąpiła w "Świecie według Kiepskich". Miała dużo jaśniejsze włosy

Joanna Opozda w 2016 roku opublikowała zdjęcia z planu "Świata według Kiepskich", na których pojawiła się z ukochaną suczką Marylin. Aktorka do pamiątkowej fotografii pozowała w niebieskiej bluzie i jeansach z dziurami na kolanach. Do tego dobrała sportowe buty z kwiatowym nadrukiem. Zasiadła wówczas na kultowej zielonej kanapie. Do kolejnego kadru zapozowała na fotelu z Mocnym Fullem w ręku, który był ulubionym napojem serialowego Ferdka. Uwagę zwraca to, że miała dużo krótsze włosy, które były o kilka tonów jaśniejsze. Więcej zdjęć Joanny Opozdy z planu "Świata według Kiepskich" znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

"Świat według Kiepskich" był prawdziwym hitem. Obsada nie wiedziała, że oficjalnie zakończono zdjęcia

