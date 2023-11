Wojciech Bojanowski jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Słynie z materiałów, które dotyczą bardzo poważnych spraw. Nie raz narażał życie - tak jak np. wtedy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Pracownik TVN przebywał na froncie i relacjonował dla widzów atak Rosji na ten kraj. W przeszłości dotknęła go osobista tragedia. Mężczyzna stracił dziecko. W 2018 roku jego ukochana była w ciąży i okazało się, że ich syn jest bardzo chory. Chłopiec zmarł. W dniu Wszystkich Świętych odwiedził jego grób i przy okazji podzielił się kolejnym smutnym wyznaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobaczcie, jak się zachował

Wojciech Bojanowski rozstał się z żoną

Wojciech Bojanowski i jego partnerka w 2020 roku powitali na świecie drugiego syna. Pod koniec października postanowił ujawnić prawdę o swoim małżeństwie. Okazuje się, że już nie jest z żoną. Nie ukrywał, że to jego wina. "Półtora roku temu, po ośmiu latach związku, rozstaliśmy się z jego mamą Martą. To był dla nas niezwykle bolesny okres. Robiliśmy wszystko, by w tym czasie, najlepiej jak potrafiliśmy, ochronić naszego synka przed negatywnym konsekwencjami tej decyzji. Z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się, że to się udało i mocno wierzę w to, że nadal będzie się udawać" - zwrócił się do obserwatorów na Instagramie.

Dlaczego zdobył się na tak szczere wyznanie? "Mama Janka zawsze będzie ważną osobą w moim życiu. Czuje do niej wieki szacunek i ogromną wdzięczność. Postanowiłem podzielić się z wami swoją historią, bo wiem, jak wiele osób przechodzi przez trudne rozstania" - podkreślił. Dodał też, że te miesiące po rozstaniu były dla niego bardzo trudne. Najgorsza była dla niego myśl, że ich syn będzie się wychowywać w niepełnej rodzinie i to z jego winy. "Bardzo mi zależy, by być jak najlepszym tatą. Trzymajcie kciuki za mnie w tej, najważniejszej w moim życiu misji" - poprosił dziennikarz. Wojciech Bojanowski jest dumny ze swojego syna i chętnie pokazuje wspólne zdjęcia z chłopcem. Znajdziecie je w naszej galerii na górze strony.

Wojciech Bojanowski stracił dziecko

Wojciech Bojanowski nie ukrywa, że strata dziecka mocno go dotknęła. W rozmowie z Martyną Wojciechowską wspominał moment, kiedy dowiedział się, jak poważna jest sytuacja. - Marta dzwoni i mówi, że była na badaniach. Okazało się, że nasze dziecko jest bardzo chore, prawdopodobnie nie urodzi się żywe, ma na wierzchu wnętrzności, ta ciąża się nie może udać - mówił. Dziennikarz uważa, że powinien głośno mówić o swoich przeżyciach. - Strata dziecka to jest taki temat, o którym myślę, że warto mówić (...) Jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o to, co się dzieje w szpitalach, w jaki sposób traktowane są kobiety, które trafiają na oddziały położnicze, aby, mówiąc wprost, urodzić martwe dziecko - podkreślił.

Wojciech Bojanowski odwiedził grób syna. 'Jestem dzisiaj lekko poskładany' Wojciech Bojanowski odwiedził grób syna. 'Jestem dzisiaj lekko poskładany' fot. instagram.com/w.bojanowski