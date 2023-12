Marcin Różalski jest kick-boxerem i zawodnikiem MMA, który słynie z niecodziennego wyglądu. Jego całe ciało jest pokryte tatuażami i nie da się ukryć, że to właśnie one zwracają uwagę publiczności, a on wygląda na nieco groźniejszego. Na przestrzeni lat przeszedł ogromną metamorfozę. Aż trudno go poznać na zdjęciu bez dziar.

Marcin Różalski na zdjęciu bez tatuażu. Przeszedł niesamowitą metamorfozę

Marcin Różalski podobnie do innych rozpoznawalnych osób chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie śledzi grono 355 tysięcy oddanych fanów, którzy z ogromnym zainteresowaniem śledzą jego życie codzienne. Jakiś czas temu zawodnik MMA zaskoczył ich zdjęciem sprzed kilku lat. Nie miał na nich tatuaży, a jego broda była znacznie krótsza. Dodatkowo od tego czasu zdążył całkowicie ogolić głowę. Z opisu możemy wywnioskować, że wówczas nie akceptował swojego wyglądu. Zdjęcia Marcina Różalskiego znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Księżyc raz odwiedził staw, bo miał dużo ważnych spraw. Zobaczył jednak Różalaka i spierd*alał do tataraka. Zawstydzony podnieść się nie zdoła, bo Różal ma ryj większy niż obwód od kombajnu koła - pisał Marcin Różalski na Instagramie.

Marcin Różalski rzucił sport. Ma problemy ze zdrowiem

Marcin Różalski w 2019 roku oficjalnie zawiesił sportową karierę, co było spowodowane problemami zdrowotnymi. Dwa lata później udzielił wywiadu, w którym otworzył się na ten temat. "Mam 43 lata, za chwilę skończę 44 i ciągle coś się dzieje. Zaleczę jedno, dzieje się drugie. Nie chcę być już zdrowy, bo nie będę, ale chcę w miarę być gotowy. (...) Byłem w opłakanym stanie, lekarz nie chciał mnie wypuścić, zrobił mi dwie transfuzje krwi. Ja miałem anemię, ja byłem zombie" - mówił. To jednak nie wszystko. Swego czasu podejrzewano również, że może być poważnie chory. "Miałem bardzo duże, 90 procentowe, podejrzenie raka jelita grubego. Na szczęście okazało się, że nie mam nowotworu, ale mam bardzo zniszczone jelita. Przez to też miałem straszny zanik hemoglobiny, wewnętrzne krwawienie, bardzo niski poziom żelaza, niedokrwienie i podejrzenie udaru mózgu".

Jak kiedyś wyglądał Marcin Różalski?