"Totalne remonty Szelągowskiej". Marika od lat jest szczęśliwie zakochana. "Widać szczęście i miłość"

Marika Jóźwiak to miłośniczka pięknych wnętrz. Żadna metamorfoza nie jest jej straszna, co widzimy w "Totalnych remontach Szelągowskiej". Architektka oddała serce nie tylko pięknym pomieszczeniom, ale i pewnemu projektantowi, z którym jest w związku od ponad pięciu lat.

Marika Jóźwiak ma partnera, z którym dzieli pasję. To nagradzany projektant

Architektka z drużyny Szelągowskiej najczęściej przedstawia fanom piękne wnętrza i ciekawostki z życia zawodowego. Co pewien czas jednak pokazuje się w towarzystwie partnera, z którym nie szczędzi sobie czułości. Para często razem podróżuje. Zakochani mają ze sobą wiele wspólnego, gdyż pasjonują się projektowaniem. Michał Bonikowski jest bowiem wielokrotnie nagradzanym projektantem wzornictwa przemysłowego oraz konstruktorem z ponad 20-letnim stażem. Zaprojektował wiele ambitnych rzeczy, między innymi pendrive'a, kostkę elektroniczną do gier, wodoodporny zegarek oraz tokena bankowego. Widać, że w swych dziełach stawia na najnowocześniejsze technologie. Z ukochaną Mariką założył w 2018 roku studio architektoniczne, a na Instagramie możemy zauważyć wiele nowoczesnych projektów. Największym zasięgiem cieszą się jednak zdjęcia, na których widać zakochanych. Fani duetu ciepło reagują na widok pary w komentarzach. "Uwielbiam was", "Fajną parą jesteście", "Widać szczęście i miłość" - czytamy pod jednym z kadrów, na którym widać Jóźwiak i Bonikowskiego.

Marika Jóźwiak, Michał Bonikowski Marika Jóźwiak z 'Totalne remonty Szelągowskiej' z partnerem, https://www.instagram.com/marikaolimpia/

Marika Jóźwiak ma mieszkanie o 43 m2. Jakie wady w nim dostrzega?

Współpracowniczka Szelągowskiej wielokrotnie pokazała fanom swoje cztery ściany. Udało jej się sprytnie urządzić niewielkie lokum, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Jóźwiak ceni sobie swoje mieszkanie, natomiast wspomniała w jednym z wpisów na Instagramie, że taki metraż ma niestety pewną wadę. "Sobotnie, gruntowne porządki w niewielkim mieszkaniu. Dobrą rzeczą jest to, że zajmują mniej czasu, a złą jest fakt, że człowiek musi się mocno nagimnastykować, żeby móc w nim wszystko poupychać tak, aby po skończonym sprzątaniu nadal nie wyglądało na zaśmiecone. Rzeczą, na którą zabrakło nam miejsca, jest niestety biblioteka (brak wolnej ściany)" - wyznała znana architektka. Jóźwiak na co dzień jest bardzo zapracowana. Pomaga w remontach innych mieszkań, w związku z czym przez długi czas zbierała się do prac nad chociażby własną łazienką. Zmieniła jej wygląd dopiero po trzech latach. Po zdjęcia dotyczące tematu artykułu zapraszamy do galerii.

