Marcin Paprocki w rozmowie z nami oznajmił, że nie podobają mu się ostatnie pomysły Caroline Derpienski odnośnie odzieży. "Nie wiedziałem, że jest projektantką... Niestety, mimo szczerych chęci, kocham młodych projektantów i ich szalone pomysły, ale tutaj jest "Taniec z gwiazdami" spod Darłowa. Nie obrażając Darłowa. Kicz. Słabe proporcje, zero wyczucia kolorystycznego" - tak ocenił ostatnią kolekcję ubrań modelki, którą można było zobaczyć na Gali Business Power. Autorka linii uważa z kolei, że duet znanych projektantów kopiuje od niej pomysły, o czym wspominaliśmy tutaj. Obecnie Paprocki przebywa na Gran Canarii, gdzie odpoczynek rzekomo zakłóca mu Caroline Derpienski.

Paprocki urlopuje, a tu nagle Derpienski dała o sobie znać. Zadrwił z jej stylu

Projektant wybrał się do Maspalomas, znanego ośrodka turystycznego w Hiszpanii. Zbiera siły nad basenem, a także uczestniczy w wydarzeniach rozrywkowych. Pokazał na InstaStories kilka kadrów z drag show, na którym nie zabrakło dopracowanych charakteryzacji. Paprocki bawił się bowiem do muzyki Tiny Turner, Diany Ross, a także Donny Summer. Podczas wstawiania kadrów z show postanowił nawiązać do sporu z modelką z Miami. "O nie! A było tak miło do tej pory... Nawet tutaj prześladuje nas Karlajn D." - oznajmił projektant, podpisując ujęcie drag queen z blond peruką i w wyzywającym stroju. To jednak nie koniec humorystycznych wpisów Paprockiego.

Powiem tak. Te "dziewczyny" też się przebierają i udają kogoś innego... ale mają przynajmniej jakiś styl i są zabawne - dodał projektant.

Marcin Paprocki Marcin Paprocki zadrwił ze stylu Derpienski, https://www.instagram.com/marcinpaprocki/

Caroline Depienski zaskoczyła kolekcją. Czy w jej kreacjach poszłaby Karolina Pisarek-Salla?

Jedna z najpopularniejszych polskich modelek zabrała głos ws. linii odzieżowej Derpienski. - Wszystko zależy od danej okazji. Nie mnie tu oceniać. Natomiast, to nie są brzydkie rzeczy wcale. No teraz jest 'blink blink' w modzie. Wydaje mi się, że to jest taki temat, który gdzieś tam peszy wiele osób. W tym mnie. Natomiast, było dollarsowo, bym powiedziała - oznajmiła Pisarek-Salla w rozmowie z nami. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. Po zdjęcia dotyczące tematu artykułu zapraszamy do galerii.

Karolina Pisarek-Salla Karolina Pisarek-Salla o kolekcji Derpienski, KAPiF.pl