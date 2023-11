Michał Przybyłowicz zasłynął w mediach zamiłowaniem do zabiegów medycyny estetycznej. Co ciekawe, bardzo długo się do nich nie przyznawał i twierdził, że zmiana w jego wyglądzie to zasługa diety. 29-latek zyskał nawet miano polskiego "Żywego Kena". - Dzięki okrzyknięciu mnie polskim Kenem zrealizowałem dużo fajnych projektów. Ale jestem w 100 procentach sobą. Skąd się wzięło to określenie? Zaskoczyło mnie. Dbam o siebie, stosuję zabiegi medycyny estetycznej i media to podchwyciły - tłumaczył w programie "Skandaliści". Jak Michał Przybyłowicz wyglądał, zanim poddał się jakimkolwiek zabiegom? Dawny wizerunek ostatnio przysporzył mu sporo problemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Lubi być bita, dałaby bana Fabijańskiemu, a podczas konkursu piękności wypadł jej... Lizi zagrała w Koło Plotka

Michał Przybyłowicz na starych zdjęciach. Tak polski "Żywy Ken" wyglądał, zanim zaczął interesować się medycyną estetyczną

Michał Przybyłowicz w programie Polsatu "Skandaliści" opowiedział, jak zaczęła się jego przygoda z medycyną estetyczną. Najpierw chciał powiększyć jedynie usta symboliczną ilością kwasu, ale tak mu się spodobało, że przyszedł po więcej. Co ciekawe polski Ken twierdzi, że nie ma w sobie żadnego implantu i przypisywana mu liczba zabiegów medycyny estetycznej nie jest zgodna z prawdą. - Mam wystające kości policzkowe i chciałem, by było widać je jeszcze bardziej. Później jeszcze wkroczyła do tego "dolina łez" i na tym poprzestałem, wbrew temu, co twierdzą portale plotkarskie. Nie mam już żadnych implantów - oświadczył w programie.

Jak Michał Przybyłowicz wyglądał kiedyś? Stare i nowe zdjęcie mężczyzny zostało wzięte pod lupę przez autorkę profilu "Lekarka w wielkim mieście" na Instagramie. "Tym razem w naszym cyklu "Metamorfozy znanych i lubianych" kolejny raz możemy wziąć pod lupę mężczyznę. Pamiętajcie ze celem naszej zabawy nie jest ocenianie ani wyśmiewanie ludzi, którzy się tu pojawiają. Chodzi nam tylko o zobrazowanie jakimi zabiegami, jaki efekt można uzyskać No właśnie, jakim mógł poddać się pan Michał?" - zapytała autorka. Komentarze internautów były bezlitosne, więc nie będziemy ich tu przytaczać. Pojawiło się wiele opinii, że polski Ken prezentował się dużo lepiej zanim poddał się jakimkolwiek zabiegom. "Facet, zanim poddał się zabiegom, był naprawdę ciachem. Taki... świeży" - skomentowała jedna z internautek. Jak sądzicie, w której wersji lepiej się prezentuje? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Michał Przybyłowicz Michał Przybyłowicz; fot. kapif.pl

Michał Przybyłowicz miał problemy na lotnisku. Wyglądał zupełnie inaczej niż na zdjęciu w dokumencie

Zmiana w wyglądzie twarzy Michała Przybyłowicza przysporzyła mu jakiś czas temu sporo problemów na lotnisku. W dokumencie nadal widniało jego stare zdjęcie. Od momentu wizyty u fotografa sporo zmieniło się w jego wizerunku. Nic dziwnego, że pracownicy lotniska mieli kłopot z rozpoznaniem mężczyzny. - Miałem czarne włosy, gęstą bujną czuprynę no i rysy twarzy też mi się zmieniły, nie oszukujmy się. No i nie miałem tatuażu. Ostatecznie przeszedłem przez tę odprawę, ale teraz wiem jedno, że wymienię cały paszport - relacjonował swoje problemy na Instagramie.