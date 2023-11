Caroline Derpieński jakiś czas temu wkradła się do show-biznesu i od tamtej cieszy się nieustannym zainteresowaniem mediów. Niedawno na portalach plotkarskich głośno było o jej sporze z Rubikami i nowo powstałej kolekcji mody. Celebrytka prowadzi wzmożoną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje blisko osiem milionów osób. Modelka chętnie raczy ich urywkami z luksusowego życia, które podobno wiedzie w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio nieco przycichł temat Jacka. Nie na długo. Jedna z internautek postanowiła się o niego podpytać.

Caroline Derpieński zapytana o Jacka. Internautka mocno oberwała

Caroline Derpieński postanowiła wejść w interakcję z fanami i zorganizowała na profilu słynną serię pytań Q&A. W trakcie wielu zapytań nie mogło zabraknąć wątku jej rzekomego partnera. Jedna z internautek napisała wprost: "Pokażesz nam kiedyś Jacka?" - zapytała. Celebrytka nie pozostawiła jej bez odpowiedzi i w ostrych słowach odpisała. "Nie! Dlaczego cię to obchodzi? Może chcesz też zobaczyć moje tampony?" - odgryzła się z przekąsem. Po tej odpowiedzi bez wątpienia widać, że temat Jacka jest dla niej frustrujący. Nic nie wskazuje na to, by chciała go kiedykolwiek ujawnić. Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Co wiadomo o Jacku?

Caroline Derpieński wprost uwielbia chwalić się swoim narzeczonym. Ma nim być rzekomy latynoski milioner o imieniu Jack. Z tego, co o nim opowiada, jest on od niej sporo starszy. Dzieląca ich różnica wieku ma wynosić 35 lat. Jack rzekomo dorobił się fortuny. Choć celebrytka chętnie o nim mówi, to znacznie mniej lubi go pokazywać. Właściwie to w ogóle tego nie robi. Mimo licznych zapowiedzi nigdy nie ujawniła jego tożsamości ani nie zdemaskowała jego wizerunku. Ciągle zasłania się wymówkami, że mogłoby to zaszkodzić jego interesom.

Aneta Glam próbowała zdemaskować Jacka

Tożsamość partnera Caroline Derpieński wzbudza wzmożone zainteresowanie od dłuższego czasu. Dodatkowo podkręciła je Aneta Glam, która jakiś czas temu stwierdziła, że udało jej się go zdemaskować. Żona Miami publikowała w sieci zdjęcia, na których mieliśmy widzieć rzekomego Jacka. Według niej, Jackiem ma być średniozamożny przedsiębiorca z Sosnowca, Krzysztof. Choć modelka niemal błyskawicznie odpowiedziała na rewelacje Anety Glam, to ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła tym doniesieniom. Wygląda na to, że postać rzekomego Jacka nadal pozostaje jedną wielką tajemnicą. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

