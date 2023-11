Edyta Golec ma dom marzeń i Golców na chacie. Nowocześnie, ale z góralską nutą

Łukasz i Edyta Golec od lat występują na scenie z bratem bliźniakiem muzyka. Jako Golec uOrkiestra błyskawicznie zaskarbili sobie serca polskich słuchaczy. Prywatnie są małżeństwem i razem wychowują dwójkę dzieci. Małżeństwo zamieszkało w góralskiej chacie w Beskidzie Żywieckim. Sprawdzamy, jak się urządzili.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Golec zdradziła, kto projektował jej dom w Beskidzie

Edyta Golec opowiedziała o swoim domu. "Starałam się sama panować nad tym"

W rozmowie z reporterem Plotka Edyta Golec zdradziła co nieco, na temat tego, jak wygląda jej dom w Beskidzie Żywieckim. Po zdjęciach, które udostępnia w mediach społecznościowych, można zauważyć, że wnętrza zostały bardzo starannie zaprojektowane. Okazuje się, że urządzaniem zajęła się sama wokalistka.

Jak dom został wybudowany, to wiedziałam, w jakim duchu chcę go poprowadzić, jak go sobie wymarzyłam. Nikt nam niczego we wnętrzu nie projektował (...). Wystrój to praktycznie moja praca. Czasem posiłkowałam się pomocą dziewczyn, które mają styczność z projektowaniem wnętrz, ale raczej starałam się sama panować nad tym - wyznała.

Natomiast sam budynek został zaprojektowany przez lokalnego architekta. Małżeństwu zależało na tym, aby ich dom wpasował się w regionalny krajobraz. - Skorzystaliśmy z pomocy architekta, który pochodzi z naszych regionów i wie, jak połączyć nowoczesność z tradycją - oznajmiła.

Dom Edyty i Łukasza Golców Dom Edyty i Łukasza Golców, fot. screen TVP VOD

Jak wygląda dom Edyty i Łukasza Golców? Drewna tu nie brakuje

Faktycznie chata Golców wygląda, jakby była żywcem wyjęta z przewodnika po Beskidzie. Surowe, drewniane bele zdecydowanie dodają im charakteru. Po zdjęciach widać też, że budynek nie należy do najmniejszych. Do tego małżeństwo ma też spore podwórko, na którym znalazło się nawet miejsce na panele fotowoltaiczne.

Także we wnętrzach króluje drewno, którymi wyłożone są zarówno podłogi, jak i część ścian. Nie zabrakło również typowo góralskich akcentów czy zabytkowych przedmiotów, odwołujących się do lokalnych tradycji. Uwagę zwraca zwłaszcza kominek, z oryginalnymi, zielonymi kafelkami. Po wejściu do domu widać też, że należy on do muzykalnej rodziny. W salonie od razu rzuca się w oczy piękne, czarne pianino z bogatym zdobieniem. Ponoć Golcowie wspólnie do niego zasiadają i grają ulubione utwory. W kuchni natomiast dominuje czerwona cegła, którą pokryto ściany. Centralny punkt pomieszczenia zajmuje duży stół, przy którym mieści się cała rodzina. Więcej zdjęć domu Golców znajdziecie w galerii na górze strony.